बिहार में बीजेपी का 'ऑपरेशन फिनिश नीतीश' खत्म, रोहिणी ने इस्तीफे पर घेरा

नीतीश कुमार के एमएलसी पद से इस्तीफे के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी है। रोहिणी आचार्या ने कहा, चाचा जी किए गए बिहार से तड़ीपार ..

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि, इस इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार फिलहाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे। नीतीश कुमार के एमएलसी पद से इस्तीफे के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी है। रोहिणी आचार्या ने कहा, चाचा जी किए गए बिहार से तड़ीपार ..

बिहार में बीजेपी का " ऑपरेशन फिनिश नीतीश " संपन्न हुआ, अंततः चाचा जी के न चाहते हुए भी बीजेपी के द्वारा उनका इस्तीफ़ा ले ही लिया गया .. चाचा जी ने जैसा बोया, वैसा पाया.. कुर्सी से चिपके रहने की सुविधा के मोह में मुख्यमंत्री की कुर्सी भी गयी और चला गया हाथ से बिहार .. समझी जा सकती है चाचा जी के अंतर्मन की चीत्कार।'

इधर JDU MLC संजय गांधी ने MLC पद से नीतीश कुमार के इस्तीफे पर कहा, "भावुक पल नहीं था, मुख्यमंत्री बहुत सहज महसूस कर रहे थे। वे नियमों का पालन करते हैं। लगभग 20 साल से हम साथ में MLC रहे हैं।" सीएम के इस्तीफे के बारे में चर्चा करते हुए बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा, "मैंने सुबह मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की है। उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, अब उसकी प्रक्रिया हो रही है। सीट खाली घोषित की जाएगी... उनके जाने से बिहार दुखी है... आज बिहार की गिनती विकसित राज्यों में हो रही है... इस्तीफा स्वीकार हो गया है।"