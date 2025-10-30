Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsRohini Acharya reached Bihar from Singapore to campaign RJD what said on Tej Pratap Yadav
सिंगापुर से राजद का प्रचार करने बिहार पहुंचीं रोहिणी आचार्या, तेज प्रताप यादव पर क्या बोलीं?

सिंगापुर से राजद का प्रचार करने बिहार पहुंचीं रोहिणी आचार्या, तेज प्रताप यादव पर क्या बोलीं?

संक्षेप: सिंगापुर से राजद के लिए बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने पटना पहुंचीं लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने अपने छोटे-भाई बहनों को आशीर्वाद दिया। 

Thu, 30 Oct 2025 11:32 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
share Share
Follow Us on

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या विधानसभा चुनाव में प्रचार करने सिंगापुर से बिहार पहुंच गई हैं। पटना पहुंचने पर गुरुवार को मीडिया से बातचीत में रोहिणी ने कहा कि वह राजद के लिए प्रचार करेंगे। राजद और लालू परिवार से पूर्व में बेदखल किए गए अपने छोटे भाई तेज प्रताप यादव को चुनाव में समर्थन पर उन्होंने कहा कि सभी छोटे भाई-बहनों को आशीर्वाद है। रोहिणी ने दावा किया कि बिहार की जनता वर्तमान सरकार से थक चुकी है। भाजपा के झूठे वादों से ऊब चुकी है। बिहार में अब युवा तेजस्वी की सरकार आएगी। युवाओं को रोजगार और महिलाओं को मान-सम्मान मिलेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

छपरा से राजद के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुकीं रोहिणी आचार्या ने एनडीए के सीएम फेस पर आरोप लगाया कि वहां दूल्हा कौन होगा, अभी तय नहीं है। साथ ही कहा कि भाजपा की सभा में भीड़ जुटाने के लिए भोजपुरी अभिनेता और गायक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तेजस्वी के करीबी राजद के राज्यसभा सांसद संजय यादव से नाराजगी की बात से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा।

ये भी पढ़ें:तेज प्रताप को भी रोहिणी का आशीर्वाद, कल तेजस्वी के लिए किया था पोस्ट
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

खेसारी लाल यादव को नचनिया कहने पर भड़कीं रोहिणी

रोहिणी आचार्या ने छपरा से राजद के उम्मीदवार एवं भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी द्वारा नचनिया कहने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके पास मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, पवन सिंह, हेमा मालिनी, कंगना रनौत ये सब 'नचनिया' ही हैं। रोहिणी ने कहा, “उन लोगों को शर्म नहीं आ रही है। वो लोग नचनिया हैं! वो आर्टिस्ट हैं। उनका भी भारत में योगदान है। कलाकार लोग अच्छी फिल्में करते हैं। भाजपा में सारे बुरे लोग चले गए तो क्या अच्छे हो गए।”

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Rohini Acharya Tej Pratap Yadav RJD अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।