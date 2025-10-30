सिंगापुर से राजद का प्रचार करने बिहार पहुंचीं रोहिणी आचार्या, तेज प्रताप यादव पर क्या बोलीं?
संक्षेप: सिंगापुर से राजद के लिए बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने पटना पहुंचीं लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने अपने छोटे-भाई बहनों को आशीर्वाद दिया।
राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या विधानसभा चुनाव में प्रचार करने सिंगापुर से बिहार पहुंच गई हैं। पटना पहुंचने पर गुरुवार को मीडिया से बातचीत में रोहिणी ने कहा कि वह राजद के लिए प्रचार करेंगे। राजद और लालू परिवार से पूर्व में बेदखल किए गए अपने छोटे भाई तेज प्रताप यादव को चुनाव में समर्थन पर उन्होंने कहा कि सभी छोटे भाई-बहनों को आशीर्वाद है। रोहिणी ने दावा किया कि बिहार की जनता वर्तमान सरकार से थक चुकी है। भाजपा के झूठे वादों से ऊब चुकी है। बिहार में अब युवा तेजस्वी की सरकार आएगी। युवाओं को रोजगार और महिलाओं को मान-सम्मान मिलेगा।
छपरा से राजद के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुकीं रोहिणी आचार्या ने एनडीए के सीएम फेस पर आरोप लगाया कि वहां दूल्हा कौन होगा, अभी तय नहीं है। साथ ही कहा कि भाजपा की सभा में भीड़ जुटाने के लिए भोजपुरी अभिनेता और गायक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तेजस्वी के करीबी राजद के राज्यसभा सांसद संजय यादव से नाराजगी की बात से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा।
खेसारी लाल यादव को नचनिया कहने पर भड़कीं रोहिणी
रोहिणी आचार्या ने छपरा से राजद के उम्मीदवार एवं भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी द्वारा नचनिया कहने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके पास मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, पवन सिंह, हेमा मालिनी, कंगना रनौत ये सब 'नचनिया' ही हैं। रोहिणी ने कहा, “उन लोगों को शर्म नहीं आ रही है। वो लोग नचनिया हैं! वो आर्टिस्ट हैं। उनका भी भारत में योगदान है। कलाकार लोग अच्छी फिल्में करते हैं। भाजपा में सारे बुरे लोग चले गए तो क्या अच्छे हो गए।”