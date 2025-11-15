Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsRohini Acharya Lalu Yadav Daughter Says I Have No Family Go Ask from Sanjay Yadav and Tejashwi After Bihar Election Defe
लालू परिवार में हार से हाहाकार; रोहिणी ने कहा- मेरा कोई परिवार नहीं; तेजस्वी, संजय, रमीज से पूछिए

लालू परिवार में हार से हाहाकार; रोहिणी ने कहा- मेरा कोई परिवार नहीं; तेजस्वी, संजय, रमीज से पूछिए

संक्षेप: लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने शनिवार को एक बार फिर से हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उनका कोई परिवार नहीं है और तेजस्वी, संजय यादव और रमीज से जाकर सवाल करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही मुझे परिवार से निकाला है।

Sat, 15 Nov 2025 09:50 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन की करारी हार होने के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार में हाहाकार मच गया है। राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान करने के बाद लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने शनिवार को एक बार फिर से हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उनका कोई परिवार नहीं है और तेजस्वी, संजय यादव और रमीज से जाकर सवाल करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही मुझे परिवार से निकाला है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पिता लालू के आवास से बाहर निकलते हुए रोहिणी ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए भाई तेजस्वी, पार्टी के रणनीतिकार संजय समेत अन्य पर निशाना साधा। उन्होंने पत्रकारों से कहा, ''मेरा कोई परिवार नहीं है, यह जाकर आप तेजस्वी, संजय और रमीज से जाकर पूछिए, वे ही लोग हमें परिवार से निकाले हैं, क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी लेनी नहीं है। पूरी दुनिया बोल रही है जो चाणक्य बनेगा, उसी से सवाल पूछेंगे। कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रही है कि पार्टी का यह हाल क्यों हुआ। जब संजय, रमीज का नाम लेंगे तो घर से निकाल दिया जाएगा, बदनाम किया जाएगा और आपके ऊपर चप्पल उठाकर मारा जाएगा।''

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को किडनी दान करने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ने के साथ राजनीति छोड़ने का ऐलान किया है। आचार्य सिंगापुर में रहती हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में सारण सीट पर चुनाव लड़ी थीं, जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी के हाथों उन्हें हार मिली थी। रोहिणी आचार्य ने आज एक चौंकाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था। मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं।"

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

रोहिणी की सोशल मीडिया पोस्ट लालू प्रसाद यादव के राजद परिवार में कथित मतभेदों की ओर इशारा करती है। इसी साल 25 मई को लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को एक महिला को लेकर उठे विवाद के बाद पार्टी और परिवार दोनों से निकाल दिया था। इस कार्रवाई के लिए तेज प्रताप ने अपने छोटे भाई राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के करीबी संजय यादव को जिम्मेदार ठहराया था। बाद में तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई और चुनाव लड़ा, हालांकि महुआ विधानसभा क्षेत्र से लगभग 50 हजार वोटों से हार गए, वहीं महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव कड़े मुकाबले के बाद अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Lalu Prasad Yadav Rohini Acharya Tejashwi Yadav
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।