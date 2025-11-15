लालू परिवार में हार से हाहाकार; रोहिणी ने कहा- मेरा कोई परिवार नहीं; तेजस्वी, संजय, रमीज से पूछिए

संक्षेप: लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने शनिवार को एक बार फिर से हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उनका कोई परिवार नहीं है और तेजस्वी, संजय यादव और रमीज से जाकर सवाल करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही मुझे परिवार से निकाला है।

बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन की करारी हार होने के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार में हाहाकार मच गया है। राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान करने के बाद लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने शनिवार को एक बार फिर से हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उनका कोई परिवार नहीं है और तेजस्वी, संजय यादव और रमीज से जाकर सवाल करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही मुझे परिवार से निकाला है।

पिता लालू के आवास से बाहर निकलते हुए रोहिणी ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए भाई तेजस्वी, पार्टी के रणनीतिकार संजय समेत अन्य पर निशाना साधा। उन्होंने पत्रकारों से कहा, ''मेरा कोई परिवार नहीं है, यह जाकर आप तेजस्वी, संजय और रमीज से जाकर पूछिए, वे ही लोग हमें परिवार से निकाले हैं, क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी लेनी नहीं है। पूरी दुनिया बोल रही है जो चाणक्य बनेगा, उसी से सवाल पूछेंगे। कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रही है कि पार्टी का यह हाल क्यों हुआ। जब संजय, रमीज का नाम लेंगे तो घर से निकाल दिया जाएगा, बदनाम किया जाएगा और आपके ऊपर चप्पल उठाकर मारा जाएगा।''

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को किडनी दान करने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ने के साथ राजनीति छोड़ने का ऐलान किया है। आचार्य सिंगापुर में रहती हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में सारण सीट पर चुनाव लड़ी थीं, जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी के हाथों उन्हें हार मिली थी। रोहिणी आचार्य ने आज एक चौंकाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था। मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं।"