रोते-रोते रोहिणी का गला बैठा, बोलीं- लालू, राबड़ी, बहनें साथ, तेजस्वी से झगड़े में सब रो रहे थे

संक्षेप: लालू फैमिली में इन दिनों हाहाकार मचा हुआ है। रोहिणी आचार्य का रोते-रोते गला तक बैठ गया। उन्होंने कहा कि लालू, राबड़ी और सभी बहनें एक साथ हैं। तेजस्वी से झगड़े में सब लोग रो रहे थे।

बिहार हार के बाद लालू प्रसाद यादव के घर में भूचाल मच गया है। तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने भाई, रणनीतिकार संजय यादव और रमीज नेमत के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने राजनीति छोड़ने की भी घोषणा की। इस दौरान वह काफी भावुक भी नजर आईं। यहां तक कि रोते-रोते रोहिणी का गला तक बैठ गया। उन्होंने कहा कि लालू, राबड़ी और सभी बहनें एक साथ हैं। तेजस्वी से झगड़े में सब लोग रो रहे थे।

दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे जो कुछ भी कहना था, मैंने सोशल मीडिया पर कह दिया है... जो कुछ भी हुआ, उसके बारे में मैंने झूठ नहीं बोला है। आप ये सब तेजस्वी यादव, संजय यादव, और रमीज से जाकर पूछ सकते हैं। मेरे पिता हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। मेरे माता-पिता और मेरी बहनें कल मेरे लिए रो रही थीं। मैं उनके जैसे माता-पिता पाकर खुशकिस्मत हूं... जिस परिवार में भाई होते हैं, वहां सिर्फ उन्हें ही परिवार के लिए त्याग करना चाहिए... मैंने अभी-अभी अपने भाई को अस्वीकार किया है। मेरे माता-पिता और मेरी बहनें मेरे साथ हैं... मैं मुंबई अपने ससुराल जा रही हूं। मेरी सास इन सबके बाद मेरे लिए बहुत चिंतित हैं, और उन्होंने मुझे वापस बुला लिया है। मैं अपनी सास के पास जा रही हूं।

रोहिणी ने आरोप लगाया कि परिवार में उनका अपमान किया गया, उनके साथ गाली-गलौज की गई और उन्हें धमकाया गया। अपनी किडनी दे कर अपने पिता की जान बचाने वाली रोहिणी ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट में लिखा, "एक बेटी, बहन, विवाहित महिला और मां होने के नाते, उन्हें अभद्र भाषा से अपमानित किया गया और किसी ने उन्हें चप्पल से मारने की भी कोशिश की।"

भावनात्मक रूप से टूट चुकीं रोहिणी ने आगे लिखा कि उन्हें यह अपमान इसलिए सहना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया और जिसे उन्होंने झूठ बताया, उसके आगे झुकने को तैयार नहीं हुईं। रोहिणी आचार्य ने कहा कि उनके माता-पिता और बहनें उनके अपमान के कारण रो रहे थे, इसके बावजूद उन्हें अपने पैतृक घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने मायके से सारे रिश्ते तोड़ने पर मजबूर किया गया और अनाथ की तरह परिवार और घर छोड़ना पड़ा। उन्होने एक भावुक अपील में लिखा कि किसी भी बेटी को वह सब कुछ नहीं सहना पड़े जो उन्होंने सहा और उम्मीद करती हैं कि कोई भी घर अपनी बेटी या बहन को उस तरह से कष्ट न सहते देखे।