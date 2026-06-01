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अकेले गद्दारों पर भारी हूं..राजद दफ्तर के बाहर रोहिणी के समर्थन में पोस्टर, पिता लालू यादव संग सिंगापुर में मनाया बर्थडे

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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पटना में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के पास ही रोहिणी आचार्या के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। उसपर लिखा है- ना हौसला टूटा है..ना हिम्मत हारी है। मैं लड़ना जानती हूं...अकेले गद्दारों पर भारी हूं। मैं लालू जी की बेटी हूं..मेरा लहू बिहारी और रग-रग में खुद्दारी है।

अकेले गद्दारों पर भारी हूं..राजद दफ्तर के बाहर रोहिणी के समर्थन में पोस्टर, पिता लालू यादव संग सिंगापुर में मनाया बर्थडे

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव इन दिनों सिंगापुर में हैं। सिंगापुर में वो नियमित हेल्थ चेकअप कराने गए हैं। यहां वो अपनी बेटी रोहिणी आचार्या के घर पर ठहरे हुए हैं। रोहिणी आचार्या ने अपने एक्स हैंडल पर लालू प्रसाद यादव के साथ अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के कुछ खास वीडियो शेयर किए हैं। इधर पटना में रोहिणी आचार्या के समर्थन में पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिसकी खूब चर्चा हो रही है।

पटना में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के पास ही रोहिणी आचार्या के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। उसपर लिखा है- ना हौसला टूटा है..ना हिम्मत हारी है। मैं लड़ना जानती हूं...अकेले गद्दारों पर भारी हूं। मैं लालू जी की बेटी हूं..मेरा लहू बिहारी और रग-रग में खुद्दारी है। इस पोस्टर में रोहिणी आचार्य अपने पिता लालू प्रसाद यादव के सााथ नजर आ रही हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस पोस्टर के जरिए तेजस्वी यादव को यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि भले ही रोहिणी पटना में परिवार के साथ नहीं हैं लेकिन उनका हौसला टूटा नहीं है। इस पोस्टर के जरिए 'गद्दार' शब्द का जिक्र भी किया गया है। पोस्टर में 'गद्दार' शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? इसे लेकर अलग-अलग कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस पोस्टर के बाद यह सवाल जरूर उठ रहे हैं कि क्या राजद में सबकुछ ठीक है।

Lalu rohini Poster
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बता दें कि रोहिणी और तेजस्वी यादव के बीच खटास बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद बढ़ा था। ऐसी भी तस्वीरें सामने आई थी जिसमें रोहिणी राबडी देवी के घर से रोते हुए निकली थीं। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव और उनके करीबी नेताओं पर संगीन आरोप भी लगाए थे। इन तस्वीरों की भी कुछ चर्चा हुई थी। इसके बाद रोहिणी आचार्या सिंगापुर चली गई थीं।

सिंगापुर में रोहिणी ने पिता संग मनाया बर्थडे

रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स हैंडल से कुछ वीडियो भी शेयर किए हैं। इस वीडियो में वो अपने पिता के साथ अपना जन्मदिन मनाती नजर आ रही हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए रोहिणी ने लिखा, ‘अपने जन्मदिन के इस विशेष दिन को अपने परिवार और अपने आराध्य पापा के साथ मनाकर मैं स्वयं को बेहद सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ .. जिनके होने से सुकून भरा और मुकम्मल जीवन लगता है, उनके साथ खुशियां साझा करने से घर सच में पूरा जहान लगता है।’

यहां बता दें कि हाल ही में गाजियाबाद में तेजस्वी यादव ने अपने बेटे इराज लालू यादव का जन्मदिन मनाया था। बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाए गए इराज के पहले बर्थडे में परिवार के सभी सदस्य थे लेकिन रोहिणी आचार्या नजर नहीं आई थी। इस जन्मदिन की पार्टी के बााद ही लालू प्रसाद यादव दिल्ली से ही सिंगापुर रवाना हो गए थे। सिंगापुर एयरपोर्ट पर रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को रिसीव कियाा था। रोहिणी ने इसका वीडियो भी अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया था और लिखा था कि भगवान उनके घर आए हैं।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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