Hindi NewsBihar NewsRohini Acharya blessed both brothers Tej Pratap and Tejashwi Yadav in Bihar Elections

तेज प्रताप को भी रोहिणी का आशीर्वाद, कल कहा था- तेजस्वी की अगुवाई में नया बिहार बनाएंगे

संक्षेप: आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने अलग-अलग पार्टियों और सीटों से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे दोनों भाइयों तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को आशीर्वाद दिया है। 

Thu, 16 Oct 2025 05:17 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार में चल रही खटपट के बीच रोहिणी आचार्या ने चुनाव लड़ने जा रहे अपने दोनों भाइयों तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को आशीर्वाद दिया है। रोहिणी ने गुरुवार को सोशल मीडिया पोस्ट में तेज प्रताप का फोटो शेयर कर कहा कि भाई तुम्हें दुनिया की सारी सफलता मिले। एक दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि तेजस्वी यादव की अगुवाई में नया बिहार बनाएंगे। बता दें कि आरजेडी ने तेजस्वी यादव ने बुधवार को राघोपुर से अपना पर्चा दाखिल किया, जबकि उनके बड़े भाई तेज प्रताप ने महुआ सीट से जनशक्ति जनता दल के टिकट पर गुरुवार को नामांकन किया।

रोहिणी आचार्या ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर तेज प्रताप का फोटो शेयर कर लिखा, "तुम्हें दुनिया की सारी सफलता और खुशियां मिलें और तुम हमेशा उजाले की तरह आगे बढ़ते रहो, भाई। ढेरों शुभकामनाएं। स्नेह एवं आशीर्वाद।" वहीं, बुधवार को तेजस्वी के नामांकन का वीडियो शेयर कर रोहिणी ने लिखा था, “रुख हवा ने बदल लिया, बिहार ने फैसला कर लिया, बदलाव कर दिखाएंगे, तेजस्वी की अगुवाई में नया बिहार बनाएंगे।”

बता दें कि अनुष्का यादव के साथ रिलेशन की खबर और फोटो सामने आने के बाद तेज प्रताप को लालू यादव ने राजद से 6 साल के लिए निष्कासित करते हुए परिवार से भी बेदखल कर दिया था। इसके बाद तेज प्रताप ने तेजस्वी के सलाहकार राज्यसभा सांसद संजय यादव का नाम लिए बिना जयचंद करार देते हुए उन पर परिवार तोड़ने का आरोप लगाया था। बाद में रोहिणी आचार्या भी तेज प्रताप के समर्थन में नजर आईं। उन्होंने फेसबुक पर संजय यादव के तेजस्वी के रथ की फ्रंट सीट पर बैठे हुए फोटो शेयर कर तंज कसते हुए पोस्ट शेयर की थी।

इस बीच रोहिणी आचार्या ने अपने पिता लालू यादव को किडनी देने के फोटो पोस्ट किए। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने स्पष्ट किया था कि ना ही उन्हें चुनाव लड़ना है और ना ही किसी को लड़वाना है। उनके लिए अपना आत्मसम्मान सबसे ऊपर है।