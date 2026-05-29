विधान परिषद नहीं जा रहीं रोहिणी आचार्या; MLC की अफवाह फैलाने पर बरसीं लालू यादव की बेटी

लालू प्रसाद यादव किडनी ट्रांसप्लांट के बाद रुटीन चेकअप के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। इससे पहले रोहिणी आचार्या ने सोशल मीडिया पर अपने कड़े तेवर का इजहार किया है।

Rohini Acharya News: राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सिंगापुर जा रहे हैं। इससे पहले सिंगापुर में रहने वाली बेटी डॉ रोहिणी आचार्या का धमाकेदार सोशल मीडिया पोस्ट आया है। विधान परिषद चुनाव में टिकट ऑफर की अटकलों पर रोहिणी आचार्या ने अपना रूख जाहिर कर दिया है कि किसी के लालच देने से वे गलत करने वालों का विरोध करना नहीं छोड़ेंगी। रोहिणी आचार्या तेजस्वी यादव के व्यवहार पर आपत्ति जताते हुए राबड़ी आवास से रोते हुए सिंगापुर के लिए निकली थीं। उन्होंने विधानसभा चुनाव में राजद की करारी हार के लिए संजय यादव को जिम्मेदार ठहराया जिसके लिए उन्हें तेजस्वी के विरोध का सामना करना पड़ा। भाई तेजस्वी यादव के बेटे इराज लालू यादव के पहले जन्मदिन की मेगा पार्टी से भी उन्होंने खुद को दूर रखा।

खबर है कि लालू प्रसाद यादव किडनी ट्रांसप्लांट के बाद रुटीन चेकअप के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। कोर्ट की अनुमति से उन्हें पासपोर्ट भी मिल गया है। इस बीच खबरें उड़ने लगी कि रोहिणी आचार्या को मनाने लालू प्रसाद सिंगापुर जा रहे हैं। तेजस्वी के बेटे के जन्मदिन पार्टी के हवाले से एक उड़ती खबर यह भी आई कि लालू परिवार में सबकुछ सामान्य हो रहा है। तेज प्रताप यादव(इराज की बर्थडे पार्टी में पहुंचे) को अगले चुनाव में पार्टी अपने सिंबल पर लड़ाएगी। मां रबड़ी देवी ने ऑफर किया है। दूसरी ओर पिता लालू प्रसाद ने रोहिणी आचार्या को विधान परिषद का टिकट देना तय कर दिया है। सिंगापुर दौरे में लालू प्रसाद यादव अपनी रूठी हुई बेटी को मनाएंगे। तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार हो गए हैं।

रोहिणी आचार्या ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दोनों खबरों का स्नैपशॉट शेयर करते हुए कहा है कि बुरी नियत वालों का मुँह फिर होगा काला। घुसपैठियों, साजिश रचने और विरोधियों के साथ मिलीभगत रखने वालों का गिरोह अपने चंद मीडिया मित्रों की मदद से मेरे आगामी विधान-परिषद् चुनाव में प्रत्याशी बनने की अफवाह फैला रहा है। गंदी नियत वाले इन लोगों ने पहले भी मेरी छवि को नुकसान पहुँचाने के मकसद से ऐसी कोशिश की थी और तब इनके झूठ का पर्दाफाश भी हुआ था। इस बार भी होगा। ये वही लोग हैं , जिन्होंने कुछ महीने पहले मेरे नाबालिग बेटे और मेरी सासु माँ के विधानसभा चुनाव लड़ने की बात की अफवाह जम कर फैलाई थी।