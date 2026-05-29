Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

विधान परिषद नहीं जा रहीं रोहिणी आचार्या; MLC की अफवाह फैलाने पर बरसीं लालू यादव की बेटी

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

लालू प्रसाद यादव किडनी ट्रांसप्लांट के बाद रुटीन चेकअप के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। इससे पहले रोहिणी आचार्या ने सोशल मीडिया पर  अपने कड़े तेवर का इजहार किया है।

विधान परिषद नहीं जा रहीं रोहिणी आचार्या; MLC की अफवाह फैलाने पर बरसीं लालू यादव की बेटी

Rohini Acharya News: राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सिंगापुर जा रहे हैं। इससे पहले सिंगापुर में रहने वाली बेटी डॉ रोहिणी आचार्या का धमाकेदार सोशल मीडिया पोस्ट आया है। विधान परिषद चुनाव में टिकट ऑफर की अटकलों पर रोहिणी आचार्या ने अपना रूख जाहिर कर दिया है कि किसी के लालच देने से वे गलत करने वालों का विरोध करना नहीं छोड़ेंगी। रोहिणी आचार्या तेजस्वी यादव के व्यवहार पर आपत्ति जताते हुए राबड़ी आवास से रोते हुए सिंगापुर के लिए निकली थीं। उन्होंने विधानसभा चुनाव में राजद की करारी हार के लिए संजय यादव को जिम्मेदार ठहराया जिसके लिए उन्हें तेजस्वी के विरोध का सामना करना पड़ा। भाई तेजस्वी यादव के बेटे इराज लालू यादव के पहले जन्मदिन की मेगा पार्टी से भी उन्होंने खुद को दूर रखा।

खबर है कि लालू प्रसाद यादव किडनी ट्रांसप्लांट के बाद रुटीन चेकअप के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। कोर्ट की अनुमति से उन्हें पासपोर्ट भी मिल गया है। इस बीच खबरें उड़ने लगी कि रोहिणी आचार्या को मनाने लालू प्रसाद सिंगापुर जा रहे हैं। तेजस्वी के बेटे के जन्मदिन पार्टी के हवाले से एक उड़ती खबर यह भी आई कि लालू परिवार में सबकुछ सामान्य हो रहा है। तेज प्रताप यादव(इराज की बर्थडे पार्टी में पहुंचे) को अगले चुनाव में पार्टी अपने सिंबल पर लड़ाएगी। मां रबड़ी देवी ने ऑफर किया है। दूसरी ओर पिता लालू प्रसाद ने रोहिणी आचार्या को विधान परिषद का टिकट देना तय कर दिया है। सिंगापुर दौरे में लालू प्रसाद यादव अपनी रूठी हुई बेटी को मनाएंगे। तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार हो गए हैं।

ये भी पढ़ें:रोहिणी आचार्या ने तोड़ लिया मायके से रिश्ता? इराज के बर्थडे में नहीं दिखीं बुआ

रोहिणी आचार्या ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दोनों खबरों का स्नैपशॉट शेयर करते हुए कहा है कि बुरी नियत वालों का मुँह फिर होगा काला। घुसपैठियों, साजिश रचने और विरोधियों के साथ मिलीभगत रखने वालों का गिरोह अपने चंद मीडिया मित्रों की मदद से मेरे आगामी विधान-परिषद् चुनाव में प्रत्याशी बनने की अफवाह फैला रहा है। गंदी नियत वाले इन लोगों ने पहले भी मेरी छवि को नुकसान पहुँचाने के मकसद से ऐसी कोशिश की थी और तब इनके झूठ का पर्दाफाश भी हुआ था। इस बार भी होगा। ये वही लोग हैं , जिन्होंने कुछ महीने पहले मेरे नाबालिग बेटे और मेरी सासु माँ के विधानसभा चुनाव लड़ने की बात की अफवाह जम कर फैलाई थी।

ये भी पढ़ें:तेजस्वी के बेटे इराज की बर्थडे पार्टी में पहुंचे तेज प्रताप, रोहिणी नहीं दिखीं

उन्होंने आगे कहा है कि मेरे बारे में झूठ फ़ैलाने और गढ़ने वालों को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि इन लोगों के किसी भी प्रपंच , झूठ का मुझ पर और मेरी छवि पर कोई असर नहीं होने वाला है क्यूँकि, मेरे बारे में दुनिया ये जानती है कि मैं किसी भी प्रकार के लालच, लोभ से परे हट कर सीधी बात करने और कहने वालों में से हूँ और मेरा विरोध हमेशा गलत के खिलाफ रहा है और आगे भी रहेगा।

ये भी पढ़ें:रिवर्स गियर वाला विकास... सम्राट चौधरी पर बिफरीं रोहिणी, गैस-कोयले पर लपेटा

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Bihar Politics Lalu Yadav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।