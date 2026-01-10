जब अहंकार सिर पर चढ़ जाता है... 'अपने-पराए' का जिक्र कर लालू की बेटी रोहिणी ने किस पर साधा निशाना?

संक्षेप: लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिना नाम लिए अपने भाई तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होने कहा कि विरासत को खत्म करने के लिए बाहरी लोगों की जरूरत नहीं होती, बल्कि अपने ही और कुछ नए बने अपने ही इसके लिए काफी होते हैं।

आरजेडी चीफ लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने अपने ही परिवार के सदस्यों पर तीखा हमला बोला है, जिसे सीधे तौर पर उनके भाई और राजद नेता तेजस्वी यादव से जोड़कर देखा जा रहा है। उनके इस बयान को राजद के अंदर चल रहे मतभेद और पारिवारिक खींचतान का संकेत माना जा रहा है।

रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में लिखा कि किसी बड़ी और सिद्दत से खड़ी की गई विरासत को खत्म करने के लिए बाहरी लोगों की जरूरत नहीं होती, बल्कि अपने ही और कुछ नए बने अपने ही इसके लिए काफी होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह सबसे ज्यादा हैरान करने वाला तब होता है, जब जिस पहचान और वजूद की वजह से किसी का अस्तित्व होता है, उसी पहचान को मिटाने के लिए अपने ही लोग बहकावे में आकर आगे आ जाते हैं। जब विवेक पर पर्दा पड़ जाता है, अहंकार सिर पर चढ़ जाता है। तब 'विनाशक' ही आंख - नाक और कान बन बुद्धि - विवेक हर लेता है।

हालांकि रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन उनके शब्दों और हालिया राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए इसे तेजस्वी यादव पर निशाना माना जा रहा है। इससे पहले भी रोहिणी आचार्य के कई बयान चर्चा में रहे हैं, जिनमें उन्होंने पार्टी और परिवार से जुड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी थी। उनके इन बयानों को कभी लालू प्रसाद यादव की विरासत से जोड़कर देखा गया, तो कभी राजद की वर्तमान रणनीति पर सवाल उठाने के रूप में लिया गया।