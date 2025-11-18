तेजस्वी के बुलाने पर आई थी; मायके में रहने की बात से भड़कीं रोहिणी, फोन पर पत्रकार को सुनाया

संक्षेप: लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने फोन पर पत्रकार को सुनाते हुए वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह बेटी के मायके आने पर किए गए सवाल पर भड़क गईं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस चुनाव में वह अपने भाई तेजस्वी यादव के बुलाने पर सिंगापुर से अपने पिता लालू यादव एवं माता राबड़ी देवी के पास पटना आई थीं।

बिहार चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद पटना के राबड़ी आवास में हुई कथित बदसलूकी के बाद भड़कीं लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने एक वीडियो शेयर किया है। इसमें वह गुस्से में एक पत्रकार पर भड़कती हुईं नजर आ रही हैं। रोहिणी ने अपने मायके जाने को लेकर उठाए गए सवालों पर गुस्साते हुए कहा कि वह (चुनाव में) अपने भाई तेजस्वी यादव के बुलाने पर आई थीं। उन्होंने यह भी कहा कि जब पिता को किडनी देने की बात आई तो बेटा भाग गया, उनका इशारा तेजस्वी की तरफ था।

रोहिणी आचार्या ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर की। इसमें उन्होंने लिखा कि जो लोग लालू यादव के नाम पर कुछ करना चाहते हैं, वे झूठी हमदर्दी जताना छोड़कर अस्पतालों में अंतिम सांसें गिन रहे लाखों-करोड़ गरीब लोगों को किडनी दान करने के लिए आगे आएं। उन्होंने अपने पिता लालू को किडनी दान करने पर सवाल करने वाले लोगों को खुले मंच पर बहस करने की चुनौती भी दी।

रोहिणी ने अपने भाई तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव का नाम लिए बिना कहा कि जो लोग बेटी की किडनी को गंदा बताते हैं, उन्हें सबसे पहले इस महादान की शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने इस पोस्ट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वह एक पत्रकार से फोन पर बात करती हुईं नजर आ रही हैं।

रोहिणी ने कहा, “हमको बुरा लगा कि आपने मेरी मां का नाम लिया। राबड़ी देवी से बात हुई ऐसा बोला, कब बात हुई? आपने कहा कि बेटियों को कुंडली मारकर मायके नहीं बैठना चाहिए। आप अपनी बेटी, मां, बहन, बहू को जाकर बोलिए, इस बेटी का जिम्मा आपका नहीं लिए हैं। इस बेटी (रोहिणी) का जिम्मा लालू-राबड़ी का है। हम बार मायके में बैठते हैं, इसका हिसाब किताब कर लीजिएगा, आपकी तरह खाली आदमी नहीं हैं। इस बार भी तेजस्वी यादव के कहने पर गए थे।”

बता दें कि बिहार चुनाव में आरजेडी की हार के बाद लालू परिवार में कलह मच गई। रोहिणी आचार्या ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पोस्ट में राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने की बात कही। इसके बाद वह रोते हुए राबड़ी आवास से निकलकर पटना एयरपोर्ट पहुंचीं। उन्होंने अपने साथ घर में बदसलूकी होने और अपने भाई तेजस्वी यादव, उनके सहयोगी संजय यादव और रमीज पर चप्पल चलाने और गाली देने के आरोप लगाए।