Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsRohini Acharya angry to question visit parents home says came Patna on Tejashwi invitation
तेजस्वी के बुलाने पर आई थी; मायके में रहने की बात से भड़कीं रोहिणी, फोन पर पत्रकार को सुनाया

तेजस्वी के बुलाने पर आई थी; मायके में रहने की बात से भड़कीं रोहिणी, फोन पर पत्रकार को सुनाया

संक्षेप: लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने फोन पर पत्रकार को सुनाते हुए वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह बेटी के मायके आने पर किए गए सवाल पर भड़क गईं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस चुनाव में वह अपने भाई तेजस्वी यादव के बुलाने पर सिंगापुर से अपने पिता लालू यादव एवं माता राबड़ी देवी के पास पटना आई थीं।

Tue, 18 Nov 2025 04:37 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद पटना के राबड़ी आवास में हुई कथित बदसलूकी के बाद भड़कीं लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने एक वीडियो शेयर किया है। इसमें वह गुस्से में एक पत्रकार पर भड़कती हुईं नजर आ रही हैं। रोहिणी ने अपने मायके जाने को लेकर उठाए गए सवालों पर गुस्साते हुए कहा कि वह (चुनाव में) अपने भाई तेजस्वी यादव के बुलाने पर आई थीं। उन्होंने यह भी कहा कि जब पिता को किडनी देने की बात आई तो बेटा भाग गया, उनका इशारा तेजस्वी की तरफ था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रोहिणी आचार्या ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर की। इसमें उन्होंने लिखा कि जो लोग लालू यादव के नाम पर कुछ करना चाहते हैं, वे झूठी हमदर्दी जताना छोड़कर अस्पतालों में अंतिम सांसें गिन रहे लाखों-करोड़ गरीब लोगों को किडनी दान करने के लिए आगे आएं। उन्होंने अपने पिता लालू को किडनी दान करने पर सवाल करने वाले लोगों को खुले मंच पर बहस करने की चुनौती भी दी।

रोहिणी ने अपने भाई तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव का नाम लिए बिना कहा कि जो लोग बेटी की किडनी को गंदा बताते हैं, उन्हें सबसे पहले इस महादान की शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने इस पोस्ट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वह एक पत्रकार से फोन पर बात करती हुईं नजर आ रही हैं।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

रोहिणी ने कहा, “हमको बुरा लगा कि आपने मेरी मां का नाम लिया। राबड़ी देवी से बात हुई ऐसा बोला, कब बात हुई? आपने कहा कि बेटियों को कुंडली मारकर मायके नहीं बैठना चाहिए। आप अपनी बेटी, मां, बहन, बहू को जाकर बोलिए, इस बेटी का जिम्मा आपका नहीं लिए हैं। इस बेटी (रोहिणी) का जिम्मा लालू-राबड़ी का है। हम बार मायके में बैठते हैं, इसका हिसाब किताब कर लीजिएगा, आपकी तरह खाली आदमी नहीं हैं। इस बार भी तेजस्वी यादव के कहने पर गए थे।

ये भी पढ़ें:लालू-राबड़ी को सताया जा रहा? तेज प्रताप ने रोहिणी मामले में सरकार से मांगी मदद

बता दें कि बिहार चुनाव में आरजेडी की हार के बाद लालू परिवार में कलह मच गई। रोहिणी आचार्या ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पोस्ट में राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने की बात कही। इसके बाद वह रोते हुए राबड़ी आवास से निकलकर पटना एयरपोर्ट पहुंचीं। उन्होंने अपने साथ घर में बदसलूकी होने और अपने भाई तेजस्वी यादव, उनके सहयोगी संजय यादव और रमीज पर चप्पल चलाने और गाली देने के आरोप लगाए।

ये भी पढ़ें:तुम्हारे कारण हारे, हाय लगी; रोहिणी-तेजस्वी के चप्पल कांड की इनसाइड स्टोरी

रोहिणी ने बाद में दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने सिर्फ तेजस्वी यादव से नाता तोड़ा है, उनके पिता लालू, मां राबड़ी और बहनें उनके साथ हैं। वहीं, रोहिणी आचार्या घटनाक्रम के बाद लालू की तीन अन्य बेटियां भी राबड़ी आवास से निकलकर दिल्ली चली गई थीं। वही पूर्व में राजद एवं परिवार से निष्कासित लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी बहन रोहिणी के समर्थन में आ गए। ऐसे में अब तेजस्वी यादव अलग-थलग पड़ते नजर आ रहे हैं।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Rohini Acharya Tejashwi Yadav Lalu Yadav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।