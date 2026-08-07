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रोहिणी ने तेजस्वी की नई RJD टीम के लिए सलाह दी, कहा- बहुत पहले यह कर देना चाहिए था

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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आरजेडी की सभी कमेटियां भंग होने पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने कहा कि बहुत पहले यह हो जाना चाहिए था। उन्होंने तेजस्वी यादव की नई टीम को लेकर सलाह भी दी है।

Rohini Acharya advises for new rjd team
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या (फाइल फोटो)

लालू एवं तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की सभी कमेटी भंग किए जाने पर सियासी पारा गर्म है। इस बीच लालू की बेटी रोहिणी आचार्या ने कहा आरजेडी की सभी इकाई और प्रकोष्ठों को भंग करने का जो फैसला हुआ, वो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। रोहिणी ने तेजस्वी की नई आरजेडी टीम के लिए सलाह भी दे दी है। उन्होंने कहा कि आरजेडी की नई कमेटी के पुनर्गठन के दौरान पार्टी के पुराने नेताओं, कार्यकर्ताओं और कट्टर लालूवादियों को ही प्राथमिकता दी जाए।

सिंगापुर में रहने वालीं रोहिणी आचार्या ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पोस्ट में यह बात कही। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने जमीन से जुड़े सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक तौर पर हाशिए पर खड़े लोगों को आगे लाने का काम किया। कार्यकर्ताओं को उचित अवसर और ओहदा देना ही हमेशा से उनकी प्राथमिकता रही। इसलिए लालू के सिद्धातों और उनके दिखाए गए रास्ते पर चल कर ही आरजेडी की बेहतरी संभव है।

रोहिणी आचार्या ने कहा, "उम्मीद है कि आरजेडी की नई टीम में सालों से पार्टी के साथ पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ खड़े कार्यकर्ताओं, संगठन की समझ रखने वाले लोगों और जमीन से जुड़े जुझारू नेताओं को ही प्राथमिकता दी जाएगी।"

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बांकीपुर में हार के बाद तेजस्वी यादव की पार्टी में घमासान

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हाल ही में हुए उपचुनाव में आरजेडी को मिली शर्मनाक हार के बाद पार्टी में घमासान मचा हुआ है। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र और मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने एक-दूसरे पर छींटाकशी करते हुए आरोप लगाए। बांकीपुर उपचुनाव से ठीक पहले पार्टी के चर्चित प्रवक्ता रहे मृत्युंजय तिवारी भाजपा में चले गए।

मंगनीलाल ने भंग की सभी कमेटियां

आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने गुरुवार को पार्टी की सभी प्रदेश, जिला, प्रखंड एवं पंचायत इकाई के साथ सभी प्रकोष्ठों को भंग करने का आदेश जारी कर दिया। कहा जा रहा है कि उन्होंने आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव के निर्दश पर यह फैसला लिया। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव नए सिरे से संगठन में नियुक्तियां करेंगे।

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बिहार चुनाव के बाद लालू परिवार में हुआ था घमासान

पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी महज 25 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। इसके बाद लालू परिवार में घमासान मच गया था। रोहिणी आचार्या रोते हुए राबड़ी आवास से निकली थीं और सिंगापुर चली गई थीं। उन्होंने अपने भाई तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव समेत अन्य नेताओं पर बदसलूकी के आरोप लगाए थे।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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