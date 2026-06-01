रोहिणी के पोस्टर पर सियासी घमासान, किसे बताया गया गद्दार? बीजेपी, जदयू, राजद, कांग्रेस ने क्या कहा

रोहिणी आचार्या के जन्मदिन पर लगे पटना में पोस्टर में कविता के जरिए गंभीर बातें लिखी गई हैं। इस पर राजनीति शुरू हो गई है।

Rohini Acharya Poster: राजद,परिवार और बिहार से दूर सिंगापुर में रहने वाली लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या के समर्थन में पार्टी कार्यालय के सामने पटना में पोस्टर लगाए गए हैं। उनके जन्मदिन पर लगे पोस्टर में एक कविता के जरिए गंभीर बातें लिखी गई हैं। इस पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी और जदयू ने पोस्टर की आड़ में लालू परिवार और राष्ट्रीय जनता दल पर तंज कसा है तो कांग्रेस ने बचाव किया है। राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने पोस्टर और उसके कंटेंट पर अनभिज्ञता जाहिर किया है। रोहिणी के जन्मदिन पर पोस्टर लगाए गए हैं उनमें लड़ने, भिड़ने, हौसला, हिम्मत जैसे शब्दों के साथ कुछ लोगों को गद्दार बताया गया है। पोस्टर के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं।

तेजस्वी यादव के बेटे इराज लालू यादव के बेटे के जन्मदिन समारोह में नहीं आने के बाद रोहिणी आचार्या एक बार फिर चर्चा में हैं। बताया जा रहा है कि राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव से उनकी नाराजगी बरकरार है। इसी बीच लालू यादव फल और मिठाई की सौगात लेकर रोहिणी के पास सिंगापुर पहुंच गए हैं। ऐसे में यह पोस्टर सियासत के नजरिए से बेहद खास हो गया है।

इस पोस्टर में RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी रोहिणी को गले लगाए दिख रहे हैं। इसी पोस्टर में दायीं ओर लिखा है- न हौसला टूटा है, न हिम्मत हारी है। मैं लड़ना जानती हूं, अकेले गद्दारों पर भारी हूं। मैं लालू जी की बेटी हूं, मेरा लहू बिहारी और रग-रग में खुद्दारी है।' इस पोस्टर को सुबह या भोर के समय RJD के पटना के वीरचंद पटेल पथ पर मौजूद हेडक्वार्टर के बाहर लगाया गया। इस मामले में जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल से पूछा गया तो वे जवाब नहीं दे पाए। कहा कि किसने लगा दिया पता नहीं। पत्रकारों के सवाल पर उत्तर देते उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी। बड़ा सवाल यह है कि गद्दार किसे बताया गया है।

दरअसल रोहिणी आचार्या ने भाई और राजद के सेकेन्ड इन कमांड तेजस्वी यादव के खिलाफ जाते हुए पार्टी और परिवार छोड़ा था। उन्होंने तेजस्वी के रणनीतिकार संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाया था। विधानसभा चुनाव में राजद की करारी हार के लिए संजय यादव को जिम्मेदार ठहराया था।

ताजा पोस्टर पर बीजेपी के प्रभाकर मिश्रा ने कहा है कि यह किसी बेटी का दर्द नहीं बल्कि लालू परिवार की सच्चाई है। पोस्टर में गद्दार का जिक्र साफ बताता है कि राजद के अंदर सबकुछ ठीक नहीं है। जब लालू परिवार अपनों को साथ लेकर नहीं चल पा रहा तो बिहार को साथ लेकर कैसे चलेगा।