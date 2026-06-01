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रोहिणी के पोस्टर पर सियासी घमासान, किसे बताया गया गद्दार? बीजेपी, जदयू, राजद, कांग्रेस ने क्या कहा

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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रोहिणी आचार्या  के जन्मदिन पर लगे पटना में पोस्टर में कविता के जरिए गंभीर बातें लिखी गई हैं। इस पर राजनीति शुरू हो गई है।

रोहिणी के पोस्टर पर सियासी घमासान, किसे बताया गया गद्दार? बीजेपी, जदयू, राजद, कांग्रेस ने क्या कहा

Rohini Acharya Poster: राजद,परिवार और बिहार से दूर सिंगापुर में रहने वाली लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या के समर्थन में पार्टी कार्यालय के सामने पटना में पोस्टर लगाए गए हैं। उनके जन्मदिन पर लगे पोस्टर में एक कविता के जरिए गंभीर बातें लिखी गई हैं। इस पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी और जदयू ने पोस्टर की आड़ में लालू परिवार और राष्ट्रीय जनता दल पर तंज कसा है तो कांग्रेस ने बचाव किया है। राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने पोस्टर और उसके कंटेंट पर अनभिज्ञता जाहिर किया है। रोहिणी के जन्मदिन पर पोस्टर लगाए गए हैं उनमें लड़ने, भिड़ने, हौसला, हिम्मत जैसे शब्दों के साथ कुछ लोगों को गद्दार बताया गया है। पोस्टर के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं।

तेजस्वी यादव के बेटे इराज लालू यादव के बेटे के जन्मदिन समारोह में नहीं आने के बाद रोहिणी आचार्या एक बार फिर चर्चा में हैं। बताया जा रहा है कि राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव से उनकी नाराजगी बरकरार है। इसी बीच लालू यादव फल और मिठाई की सौगात लेकर रोहिणी के पास सिंगापुर पहुंच गए हैं। ऐसे में यह पोस्टर सियासत के नजरिए से बेहद खास हो गया है।

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इस पोस्टर में RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी रोहिणी को गले लगाए दिख रहे हैं। इसी पोस्टर में दायीं ओर लिखा है- न हौसला टूटा है, न हिम्मत हारी है। मैं लड़ना जानती हूं, अकेले गद्दारों पर भारी हूं। मैं लालू जी की बेटी हूं, मेरा लहू बिहारी और रग-रग में खुद्दारी है।' इस पोस्टर को सुबह या भोर के समय RJD के पटना के वीरचंद पटेल पथ पर मौजूद हेडक्वार्टर के बाहर लगाया गया। इस मामले में जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल से पूछा गया तो वे जवाब नहीं दे पाए। कहा कि किसने लगा दिया पता नहीं। पत्रकारों के सवाल पर उत्तर देते उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी। बड़ा सवाल यह है कि गद्दार किसे बताया गया है।

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दरअसल रोहिणी आचार्या ने भाई और राजद के सेकेन्ड इन कमांड तेजस्वी यादव के खिलाफ जाते हुए पार्टी और परिवार छोड़ा था। उन्होंने तेजस्वी के रणनीतिकार संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाया था। विधानसभा चुनाव में राजद की करारी हार के लिए संजय यादव को जिम्मेदार ठहराया था।

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ताजा पोस्टर पर बीजेपी के प्रभाकर मिश्रा ने कहा है कि यह किसी बेटी का दर्द नहीं बल्कि लालू परिवार की सच्चाई है। पोस्टर में गद्दार का जिक्र साफ बताता है कि राजद के अंदर सबकुछ ठीक नहीं है। जब लालू परिवार अपनों को साथ लेकर नहीं चल पा रहा तो बिहार को साथ लेकर कैसे चलेगा।

जदयू प्रवक्ता महेश दास ने कहा कि रोहिणी आचार्या ने ठीक कहा है। लालू प्रसाद पूरे परिवार को साथ लेकर चलना चाहते हैं। बेटी को हक देना चाहते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जयचंदों के फेर में पड़कर अपने परिवार के लोगों को बाहर करना और राजद पर पूरा कब्जा करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता असीतनाथ तिवारी ने कहा कि रोहिणी आचार्या यहां नहीं हैं। ऐसे में किसी कार्यकर्ता ने यह पोस्टर लगा दिया है। कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है।

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लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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