मुजफ्फरपुर में दिनदहाड़े लूट; पेट्रोल पंप के कैशियर से 3 लाख लूटे, CCTV में भागते दिखे बदमाश

संक्षेप: बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप का कैश लेकर मोतीझील पांडे बैंक में जमा करने जा रहे थे। वे साइकिल से थे और रुपए वाला बैग हैंडल में था। जैसे ही साइकिल से बैंक के गेट पर रुके। पीछे से आए बाइक सवार तीन अपराधियों ने 3 सेकेंड में लूट को अंजाम दिया। और कैश से भरा बैग लेकर भाग निकले

मुजफ्फरपुर शहर के मोतीझील में पंजाब नेशनल बैंक के गेट पर सोमवार की दोपहर 12.21 बजे स्टेशन रोड स्थित पेट्रोल पंप के कैशियर मनीकांत श्रीवास्तव से 3.11 लाख रुपये लूट लिया। पिस्टल के बट से मारकर रुपये लूटे। जिसके बाद तीनों अपराधी पाण्डेय गली से दीवान रोड होकर भाग निकले । जानकारी के मुताबिक कन्हौली निवासी मणिकांत श्रीवास्तव दशकों से स्टेशन रोड स्थित एलके बोस पेट्रोल पंप के कैशियर हैं।

वे पेट्रोल पंप का कैश लेकर मोतीझील पांडे गली में पंजाब नेशनल बैंक शाखा में जमा करने जा रहे थे। वह साइकिल से थे और रुपए वाला बैग हैंडल में था। जैसे ही साइकिल से बैंक के गेट पर रुके। पीछे से आए बाइक सवार तीन अपराधियों ने उन्हें घेर लिया। एक अपराधी ने पिस्टल के बट से उनके हथेली पर मारा। 3 सेकंड के अंदर लूट की घटना को अंजाम देकर तीनों अपराधी निकल भागे।