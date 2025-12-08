Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newsrobbery in Muzaffarpur Petrol pump cashier robbed of Rs 3 lakh CCTV captures criminals fleeing
मुजफ्फरपुर में दिनदहाड़े लूट; पेट्रोल पंप के कैशियर से 3 लाख लूटे, CCTV में भागते दिखे बदमाश

संक्षेप:

बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप का कैश लेकर मोतीझील पांडे बैंक में जमा करने जा रहे थे। वे साइकिल से थे और रुपए वाला बैग हैंडल में था। जैसे ही साइकिल से बैंक के गेट पर रुके। पीछे से आए बाइक सवार तीन अपराधियों ने 3 सेकेंड में लूट को अंजाम दिया। और कैश से भरा बैग लेकर भाग निकले

Dec 08, 2025 06:17 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, मुजफ्फरपुर
मुजफ्फरपुर शहर के मोतीझील में पंजाब नेशनल बैंक के गेट पर सोमवार की दोपहर 12.21 बजे स्टेशन रोड स्थित पेट्रोल पंप के कैशियर मनीकांत श्रीवास्तव से 3.11 लाख रुपये लूट लिया। पिस्टल के बट से मारकर रुपये लूटे। जिसके बाद तीनों अपराधी पाण्डेय गली से दीवान रोड होकर भाग निकले । जानकारी के मुताबिक कन्हौली निवासी मणिकांत श्रीवास्तव दशकों से स्टेशन रोड स्थित एलके बोस पेट्रोल पंप के कैशियर हैं।

वे पेट्रोल पंप का कैश लेकर मोतीझील पांडे गली में पंजाब नेशनल बैंक शाखा में जमा करने जा रहे थे। वह साइकिल से थे और रुपए वाला बैग हैंडल में था। जैसे ही साइकिल से बैंक के गेट पर रुके। पीछे से आए बाइक सवार तीन अपराधियों ने उन्हें घेर लिया। एक अपराधी ने पिस्टल के बट से उनके हथेली पर मारा। 3 सेकंड के अंदर लूट की घटना को अंजाम देकर तीनों अपराधी निकल भागे।

सूचना मिलने पर सीटी एसपी कोटा किरण कुमार, एसडीपीओ 1 सुरेश कुमार, टाउन थानेदार कमलेश कुमार मौके पर दल-बल के साथ पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज खंगाला। सीसीटीवी में तीनों अपराधी वारदात को अंजाम देते हुए दिख रहे हैं। पुलिस फरार अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है।