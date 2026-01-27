गार्ड को बंधक बनाकर लूट; सुपौल में दो ज्वेलरी शॉप से चोरों ने 5 लाख उड़ाए, व्यापारियों में आक्रोश

संक्षेप: सुपौल के किशनपुर थाना क्षेत्र में थरबिटिया रेलवे स्टेशन के पास देर रात बदमाशों ने दो स्वर्ण दुकानों में चोरी कर करीब पांच लाख की संपत्ति लूट ली। अपराधियों ने रात्रि प्रहरी को बंधक बनाकर मारपीट की। पुलिस व एसपी मौके पर जांच में जुटे हैं।

सुपौल जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत थरबिटिया रेलवे स्टेशन के समीप सोमवार देर रात हुई दुस्साहसिक चोरी की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अज्ञात अपराधियों ने सोने-चांदी की दो दुकानों को निशाना बनाते हुए करीब पांच लाख रुपये की संपत्ति पर हाथ साफ कर लिया। वारदात के दौरान बदमाशों की बर्बरता और सुनियोजित तरीके से की गई चोरी ने स्थानीय व्यवसायियों में गहरी चिंता पैदा कर दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, थरबिटिया बाजार में स्थित सुबोध स्वर्णकार, राजेश स्वर्णकार और छोटू स्वर्णकार की आभूषण दुकानों को निशाना बनाया गया। तीनों व्यवसायी रोजाना की तरह रात में दुकान बंद कर अपने-अपने घर चले गए थे। व्यापारियों की सुरक्षा के मद्देनज़र बाजार समिति की ओर से एक निजी रात्रि प्रहरी की तैनाती की गई थी। इसी प्रहरी को बदमाशों ने सबसे पहले अपना निशाना बनाया।

बताया जाता है कि देर रात 8 से 10 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने पहले रात्रि प्रहरी को बंधक बना लिया और उसके साथ मारपीट की। इसके बाद बदमाशों ने दुकानों के शटर और दीवार को तोड़ते हुए भीतर प्रवेश किया। दो दुकानों से सोने-चांदी के कीमती आभूषण और नकदी चुरा ली गई, जबकि तीसरी दुकान में चोरी का प्रयास किसी कारणवश सफल नहीं हो सका।