छपरा में ज्वेलरी शॉप से दिनदहाड़े लूट, फायरिंग कर 15 लाख के गहने और कैश ले गए बदमाश
छपरा में ज्वेलरी शॉप से दिनदहाड़े लूट, फायरिंग कर 15 लाख के गहने और कैश ले गए बदमाश

संक्षेप:

छपरा के मुहम्मदपुर में रविवार को दिनदहाड़े 5 बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में 15 लाख की लूट कर दी। आरोपी फायरिंग करते हुए दुकान में घुसे और बंदूक दिखाकर गहने और कैश बोरे में समेट कर ले गए।

Feb 08, 2026 06:11 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, मांझी (छपरा)
बिहार के छपरा (सारण) जिले के मुहम्मदपुर में ज्वेलरी शॉप से रविवार को दिनदहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने बड़ी लूट को अंजाम दिया। पांच की संख्या में आए अपराधी बंदूक दिखाकर ज्वेलरी शॉप से 15 लाख रुपये के गहने और कैश लूटकर ले गए। इस घटना के बाद बाजार में दहशत का माहौल पैदा हो गया। लूट की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस अपराधियों की पहचान में जुटी है।

यह घटना मांझी थाना क्षेत्र के मुहम्मदपुर एसबीआई बैंक के सामने वाली गली में स्थित ‘गुप्ता ज्वेलर्स एंड बर्तन भंडार’ में हुई। जानकारी के अनुसार, रोजाना की तरह दुकान संचालक बृज बिहारी लाल गुप्ता ग्राहकों को आभूषण दिखा रहे थे। इसी दौरान उत्तर दिशा की ओर से दो बाइक पर सवार पांच अपराधी दुकान के सामने पहुंचे। सभी के हाथों में हथियार थे।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दुकान के पास पहुंचते ही अपराधियों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की, जिससे बाजार में अफरा तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे। इसके बाद तीन अपराधी दुकान के अंदर घुस गए जिसमें से एक ने बोरा लिए हुए था। अन्य दो अपराधी बाहर पहरा देते रहे।

अंदर घुसे अपराधियों ने हथियार दिखाकर दुकानदार को धमकाया और दुकान में रखे सोने-चांदी के जेवरात और नकदी को बोरे में भर लिया। लूटपाट के बाद सभी अपराधी फायरिंग करते हुए उत्तर दिशा की ओर फरार हो गए। घटना के बाद पूरे बाजार में दहशत का माहौल बन गया।

सूचना मिलते ही मांझी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि अपराधी हथियार लहराते हुए दुकान में प्रवेश कर रहे हैं और कुछ ही मिनटों में वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं।

मामले की जानकारी देते हुए सदर एसडीपीओ 2 राजकुमार ने बताया कि महम्मदपुर बाजार में ज्वेलर्स दुकान से लूट की घटना सामने आई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान करने में जुटी हुई है। साथ ही आसपास के इलाकों में छापेमारी की जा रही है और जल्द ही लूट की घटना का खुलासा कर लिया जाएगा।

फिलहाल, इस दुस्साहसिक वारदात के बाद स्थानीय व्यवसायियों में भय का माहौल बना हुआ है और वे बाजार में और अधिक सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

