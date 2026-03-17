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गलत दिशा से आने पर टोका तो मार डाला, बिहार के मुजफ्फरपुर में रोडरेज

Mar 17, 2026 06:24 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान संवाददाता, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर
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शाम चार बजे मोतीपुर बाजार में राधा कृष्णा मंदिर के पास जाम लगा हुआ था। मोतीलाल अग्रवाल को कहीं जाना था तो उसके पिता लालबाबू कार लेकर निकले। इसी दौरान सामने से आ रही एक कार का चालक गलत साइड से निकाल रहा था।

गलत दिशा से आने पर टोका तो मार डाला, बिहार के मुजफ्फरपुर में रोडरेज

बिहार के मुजफ्फरपुर में रोडरेज की बड़ी वारदात सामने आई है। यहां गलत दिशा से आ रहे एक कार चालक को टोकने पर उसने दूसरे कार चालक को मौत के घाट उतार दिया। जिले के मोतीपुर बाजार में सोमवार शाम जाम के दौरान गलत साइड से निकलने के लिए टोकने पर एक कार चालक ने दूसरे कार चालक को गाड़ी से खींचकर बेरहमी से पीटा। सिर में गंभीर चोट आने से दूसरे कार चालक मोतीपुर के सिंगैला शंकर टोला के लालबाबू राय की मौत हो गई।

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मृतक के पुत्र गुलशन कुमार ने बताया कि वह मोतीपुर बाजार स्थित किराना व्यवसायी मोतीलाल अग्रवाल की दुकान में मजदूरी करता है। उसके पिता लालबाबू राय मोतीलाल की गाड़ी चलाते थे। शाम चार बजे मोतीपुर बाजार में राधा कृष्णा मंदिर के पास जाम लगा हुआ था। मोतीलाल अग्रवाल को कहीं जाना था तो उसके पिता लालबाबू कार लेकर निकले। इसी दौरान सामने से आ रही एक कार का चालक गलत साइड से निकाल रहा था।

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लालबाबू ने रोका तो वह भड़क गया। इसके बाद लालबाबू को गाड़ी से खींचकर सड़क पर बेरहमी से पटका और पीटा। इससे लालबाबू का सिर फट गया। इसके बाद आरोपी भाग निकला। लालबाबू को मोतीपुर सीएचसी ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर एसडीपीओ पश्चिमी-1 सुचित्रा कुमारी और मोतीपुर थानेदार ने पहुंचकर छानबीन की। आरोपित सुंदर सराय गांव का निवासी बताया गया है। उसकी तलाश की जा रही है।

एसडीपीओ पश्चिम-1 सुचित्रा कुमारी ने बताया कि जाम में गलत साइड से गाड़ी निकालने पर रोका तो एक कार चालक ने दूसरे कार चालक लालबाबू से मारपीट की। इसमें लालबाबू के सिर में गंभीर चोट आई और उनकी मौत हो गई। फरार आरोपित कार चालक चिह्नित हो गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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