आरा में रोडरेज, दरभंगा में मोबाइल पर फसाद; अमित शाह के दौरे के बीच बिहार में माहौल गर्म

आरा में रोडरेज में एक युवक को गोली मार दी गयी तो दरभंगा में मोबाइल चोरी के विवाद में हिंसक झड़प हो गई। छपरा में डोरीगंज मार्ग पर महाजाम में सैकड़ों गाड़ियां फंसी हैं।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तीन दिनों के बिहार दौरे पर सीमांचल के जिलों में आंतरिक सुरक्षा पर मंथन कर रहे हैं। इसी बीच प्रदेश के कई जिलों से बिगड़ी कानून व्यवस्था और फसाद की खबरें आ रही हैं। आरा में रोडरेज में एक युवक को गोली मार दी गयी तो दरभंगा में मोबाइल चोरी के विवाद में हिंसक झड़प हो गई। छपरा में डोरीगंज मार्ग पर महाजाम में सैकड़ों गाड़ियां फंसी हैं जिससे राजधानी पटना से कई जिलों का रोड कनेक्शन ठप है।

दरभंगा के लहेरियासराय के मदारपुर में मोबाइल छिनतई की घटना पर हिंसक झड़प हो गया। एक पक्ष की ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई जिसमें चार लोग घायल हो गए। एक घायल को डीएमसीएच रेफर किया गया है। हालात बिगड़ने की सूचना मिलते ही देर रात एसडीपीओ राजीव कुमार के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा तब जाकर हालात को नियंत्रित किया। फिलहाल क्षेत्र में शांति की स्थिति है लेकिन पुलिस बलों की तैनाती बरकरार है।

जानकारी के मुताबिक मोहल्ले में पहुंचे नशे में धुत युवकों ने एक लॉज में रहकर पढ़ाई कर रहे छात्र का मोबाइल छीन लिया था। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई। मोबाइल वापस लाने जब उसके साथ युवक के घर पहुंचे तो बवाल हो गया जिसने हिंसक रूप ले लिया। नशेड़ी युवकों ने ही पत्थरबाजी और उपद्रव की शुरुआत की। फिर दोनों ओर से पत्थर चलाए गए। पुलिस ने चार उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

आरा में बाइक ओवरटेक करने पर बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। घटना चरपोखरी के सिमराव गांव की है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया है। परिजन ने बताया कि पहले से कोई विवाद नहीं था। आरोपी को ये लोग नहीं पहचानते हैं। जख्मी युवक के भाई सत्यनारायण प्रसाद ने बताया कि गोली मारकर बदमाश फरार हो गए। जख्मी भाई को देखकर एक आदमी फोन करके इसकी जानकारी दी। उसके बाद परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल पहुंचाया। इस मामले में पुलिस ने छानबीन शुरू कर दिया है।

गृह मंत्री अमित शाह तीन दिवसीय दौरे पर गुरुवार शाम में पांच बजे अररिया से पूर्णिया के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। पूर्णिया के मे-फेयर होटल में रात्रि विश्राम करेंगे। 27 फरवरी को होटल में ही भारत-नेपाल सीमा जिलों से संबंधित विषयों पर करीब तीन घंटे की बैठक होगी। इसके बाद अपराह्न में वह पूर्णिया एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे।

पूर्णिया में हाईलेवल मीटिंग पूर्णिया में शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री की हाइलेवल मीटिंग होगी। गृह विभाग, एसएसबी, बीएसएफ, आइबी, इडी, नारकोटिक्स समेत कई विभागों के साथ बैठक होगी। पहले चरण में एक घंटे की बैठक गोपनीय होगी। इसमें प्रमंडल के प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल नहीं होंगे। दूसरे चरण में लंच के बाद दो घंटे की बैठक होगी।