Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पटना: डाकबंगला से रुकनपुरा तक चौड़ी होगी सड़क, मौर्यलोक और कोतवाली थाने की दीवार गिरेगी

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, वरीय संवाददाता, पटना
share

डाकबंगला चौराहे से रुकनपुरा तक सड़क चौड़ीकरण की योजना तैयार की गई है। सड़क चौड़ीकरण के लिए बिजली के खंभों को शिफ्ट करने और पेड़ों को हटाने का काम भी किया जाएगा। छठ महापर्व के तुरंत बाद सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू कर दिया जाएगा।

Patna News
पटना में सड़क चौड़ीकरण की योजना तैयार की गई है। (प्रतीकात्मक फोटो)

पटना, वरीय संवाददाता। डाकबंगला चौराहे से रुकनपुरा तक आवागमन को सुगम और जाममुक्त बनाने की दिशा में काम तेज हो गया है। पथ निर्माण विभाग ने सड़क चौड़ीकरण की योजना के तहत तकनीकी बिड के बाद वित्तीय बिड भी खोल दी है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही निर्माण कार्य के लिए मदर इंडिया एजेंसी का चयन कर लिया गया है। अब विभागीय प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद एजेंसी निर्माण कार्य शुरू करेगी।

विभाग के अनुसार, चयनित एजेंसी 29 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सड़क चौड़ीकरण का काम करेगी। परियोजना को पूरा करने के लिए नौ महीने की समय-सीमा निर्धारित की गई है। छठ महापर्व के तुरंत बाद सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू कर दिया जाएगा। इससे आने वाले दिनों में लोगों को आवागमन में राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, सड़क चौड़ीकरण के लिए बिजली के खंभों को शिफ्ट करने और पेड़ों को हटाने का काम भी किया जाएगा। इन कार्यों के लिए अलग से राशि निर्धारित की जाएगी।

ये भी पढ़ें:बिहार: ट्रेन में किन्नरों ने यात्री को पीटा, दांत से काटा; पैसे भी छीन लिए

संस्थानों से अब तक नहीं मिला एनओसी

सड़क चौड़ीकरण के मार्ग में कुछ संस्थानों और विभागों की जमीन आ रही है। परियोजना के तहत गोल्फ क्लब, मौर्यलोक परिसर और कोतवाली थाने की चहारदीवारी हटाई जाएगी। सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए इन परिसरों से लगभग दो से तीन मीटर तक जमीन ली जाएगी। पथ निर्माण विभाग की ओर से संबंधित विभागों और संस्थानों को अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने के लिए औपचारिक पत्र भेजा जा चुका है। हालांकि, अब तक किसी भी संस्थान की ओर से आधिकारिक जवाब या एनओसी नहीं मिला है। इसके अलावा सड़क किनारे स्थित पेड़ों की कटाई के लिए भी वन विभाग से एनओसी नहीं मिला है। वन विभाग की अनुमति मिलने के बाद ही पेड़ों की कटाई और छंटाई की जाएगी।

नेहरू पथ पर जाम की समस्या होगी दूर

डाकबंगला चौराहे से नेहरू पथ होते हुए रुकनपुरा तक का मार्ग शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है। सुबह से देर रात तक इस सड़क पर वाहनों का भारी दबाव रहता है। मौर्यलोक, कोतवाली और डाकबंगला जैसे व्यावसायिक एवं प्रशासनिक केंद्र इसी मार्ग पर स्थित होने के कारण अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। पीक आवर्स में बेली रोड और आसपास के क्षेत्रों में वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है। सड़क चौड़ीकरण से बेली रोड पर यातायात का दबाव कम होगा। साथ ही डाकबंगला से रुकनपुरा के बीच सफर करने में लगने वाले समय में भी कमी आएगी।

ये भी पढ़ें:10 प्लॉट, लाखों नगद और गहने; बिहार की भ्रष्ट डीपीओ रूबी कुमारी धनकुबेर निकली
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Bihar News Patna अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
Hindi NewsBihar Newsपटना: डाकबंगला से रुकनपुरा तक चौड़ी होगी सड़क, मौर्यलोक और थाने की दीवार गिरेगी