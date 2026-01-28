पूर्णिया से दिल्ली की नई फ्लाइट शुरू होने में सड़क अटका रही रोड़ा, जानिए क्या है मामला

संक्षेप: पूर्णिया से दिल्ली की नई फ्लाइट शुरू होने में सड़क रोड़ा अटका रही है। पूर्णिया एयरपोर्ट से अभी फोरलेन कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है, इस कारण दिल्ली की दूसरी फ्लाइट शुरू होने में देरी हो रही है।

बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए नई फ्लाइट शुरू होने में अभी पेंच फंसा हुआ है। पूर्णिया और दिल्ली के बीच अभी एक ही फ्लाइट का संचालन किया जा रहा है। दूसरी फ्लाइट शुरू करने के लिए एक एयरलाइन्स कंपनी ने तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन हवाई अड्डा तक पहुंचने वाली सड़क की वजह से मामला अटका हुआ है। दरअसल, पूर्णिया एयरपोर्ट को जोड़ने वाली सड़क अभी सिंगल लेन ही है। जब तक यह फोरलेन नहीं हो जाती, तब तक नई विमान सेवा शुरू नहीं हो पाएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

हालांकि, जिला प्रशासन की ओर से एयरपोर्ट की फोर लेन कनेक्टिविटी को लेकर सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है। हरदा एनएच से पूर्णिया एयरपोर्ट तक फोरलेन कनेक्टिवटी को लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इधर, वनभाग-मरंगा बायपास में दुर्गा मंदिर से चूनापुर होकर फोरलेन कनेक्टिविटी के पुराने प्रस्ताव को भी अमलीजामा पहनान की कोशिश की जा रही है।

तत्कालीन जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार के कार्यकाल के दौरान ही यह प्रस्ताव तैयार कर पथ निर्माण विभाग को भेजा गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पूर्णिया एयरपोर्ट पर हुई बैठक में इसको लेकर सहमति बनी थी। इसके बाद विभाग को यह प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया था।