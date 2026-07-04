हादसों का शॉटकटः हाईवे पर चलते समय यह ध्यान रखना जरूरी, इंजीनियरिंग डिफेक्ट भी जानलेवा

फोरलेन पर कई छोटे-बड़े हादसों में दर्जनों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बीच हाईवे पर बने अवैध कटों से वाहन मोड़ने या सड़क पार करने के दौरान अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। रात के समय यह खतरा और बढ़ जाता है।

Road Accident: बिहार में हाईवे पर अवैध कट हादसों का सबब बन रहे हैं। इन कटों से गुजरने वाले वाहन चालकों की जरा सी चूक जानलेवा साबित हो रही है। पटना-बख्तियारपुर, पटना-गया-डोभी और बिहटा सरमेरा फोरलेन पर कई छोटे-बड़े हादसों में दर्जनों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बीच हाईवे पर बने अवैध कटों से वाहन मोड़ने या सड़क पार करने के दौरान अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। रात के समय यह खतरा और बढ़ जाता है। हाईवे किनारे के कई जगहों पर लोगों ने सुविधा के लिए कट बना लिए हैं। कई जगह इंजीनियरिंग डिफेक्ट के चलते कट बन गए हैं। पटना के साथ-साथ राज्य के अन्य जिलों में भी यही स्थिति है।

मोकामा में कट से सड़क को पार कर रहे लोग फोरलेन हाईवे पर इंजीनियरिंग डिफेक्ट ग्रामीणों के लिए मौत का शॉर्टकट बना दिया है। मोकामा बाइपास में ग्रामीण सड़क सीधे नेशनल हाईवे पर खुल रही है। मोकामा बाजार और घोसवरी प्रखंड के गोसाई गांव के दो मुख्य सड़क आमने-सामने है। लोग साइकिल, मोटरसाइिकल कार और ऑटो फोरलेन के आरपार आते-जाते रहते हैं। इसकी वजह से हर वक्त हादसे का डर बना रहता है। यहां न तो कोई स्पीड ब्रेकर, न रिफ्लेक्टर और चेतावनी बोर्ड भी नहीं लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नजदीक कोई यू टर्न या सर्विस रोड नहीं है। 2-3 किमी घूमकर जाने की मजबूरी के कारण ग्रामीण फोरलेन पर बने कट से आर पार होते है। नतीजा आए दिन यहां दुर्घटना होते रहती है। कई बार इसकी शिकायत की गई पर कार्रवाई नहीं हुई।

नौबतपुर कट बंद कराने के कई प्रयास असफल रहे पटना-बख्तियारपुर फोरलेन पर कुछ जगह ग्रामीणों ने तो कुछ जगह सड़क निर्माण कंपनी ने कट बनाए लिए। विक्रमपुर गांव के पास बाइक सवारों ने अपनी सुविधा के लिए सीधे डिवाइडर को काट कर रास्ता बना लिया है। इसका इस्तेमाल वे बेधड़क सड़क पार करने में कर रहे हैं। इससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। विक्रमपुर से फोरलेन पर चढ़कर पटना की ओर जाने वाले कभी भी विपरित दिशा से आ रहे वाहन की चपेट में आ सकते हैं। कमोबेश यही स्थिति आरओबी फोरलेन के पास की है। हालांकि, कुछ दिनों पहले तक बख्तियारपुर फोरलेन पर दर्जनभर अवैध कट थे। इनमें से ज्यादातर को बंद किया जा चुका है। अवैध कट के कारण यहां एक माह में पांच-छह हादसे हो रहे थे। हालांकि, कई अवैध कट बंद होने से हादसों में कमी आ गई है।