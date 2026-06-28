VIDEO: सड़क पर चले लाठी-पत्थर, पुलिस का फोड़ा सिर; बिहार में बुजुर्ग की मौत पर भारी बवाल, कई जख्मी

सीवान में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत पर भारी बवाल हुआ। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया और मौके पर पहुंची पुलिस पर हमला कर दिया।

Bihar Crime News: बिहार के सीवान में पुलिस टीम पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया जिसमें एक पुलिस कर्मी का सिर फट गया। एक अन्य सिपाही भी जख्मी हो गया। सड़क पर हुई पत्थरबाजी और लाठी भांजने में कई घायल हो गए। घायल पुलिस कर्मियों का सदर अस्पताल में इलाज कराया गया। घटना दरौली-आंदर मुख्य मार्ग पर नारायणपुर टोका गांव के समीप रविवार को तब जब हई जब बालू लदे अनियंत्रित ट्रैक्टर ने गुमटी में ठोकर मारने से एक बुजुर्ग की मौत हो गयी।पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गयी है।

मृतक की पहचान नारायणपुर टोका गांव निवासी महेश बिन (70) वर्ष के रुप में की गई है। नाराज लोगों ने आंदर - दरौली मुख्य सड़क को जाम कर जमकर नारेबाजी और हंगामा किया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर लोगों ने पथराव और हमला कर दिया। इसमें एक एएसआई समेत दो पुलिसकर्मी घायल हो गए जिनकी पहचान एएसआई अभिषेक कुमार, सिपाही चंदन यादव के रूप में हुई है। सभी घायलों का प्राथमिक उपचार पीएचसी में करने के बाद सदर अस्पताल में कराया गया है।

चार घंटे तक सड़क जाम बताया गया ट्रैक्टर से कुचलकर वृद्ध की मौत के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा। सैकड़ों ग्रामीणों ने दरौली-आंदर मुख्य मार्ग को करीब चार घंटे तक जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा, दोषी चालक की गिरफ्तारी तथा बालू लदे वाहनों के परिचालन पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। हालात को नियंत्रित करने के लिए मौके पर एसडीपीओ सदर अजय कुमार सिंह, एसडीपीओ मैरवा गौरी कुमारी, इंस्पेक्टर रत्नेश कुमार वर्मा, सीओ विद्याभूषण भारती सहित चार थानों की पुलिस और जवान पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया और उनकी मांगों पर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद करीब चार घंटे से लगा जाम समाप्त हुआ और यातायात बहाल हो सका।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, पुलिस टीम पर हमला करने वाले उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।