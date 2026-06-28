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VIDEO: सड़क पर चले लाठी-पत्थर, पुलिस का फोड़ा सिर; बिहार में बुजुर्ग की मौत पर भारी बवाल, कई जख्मी

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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सीवान में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत पर भारी बवाल हुआ। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया और मौके पर पहुंची पुलिस पर हमला कर दिया। 

Bihar Crime News: बिहार के सीवान में पुलिस टीम पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया जिसमें एक पुलिस कर्मी का सिर फट गया। एक अन्य सिपाही भी जख्मी हो गया। सड़क पर हुई पत्थरबाजी और लाठी भांजने में कई घायल हो गए। घायल पुलिस कर्मियों का सदर अस्पताल में इलाज कराया गया। घटना दरौली-आंदर मुख्य मार्ग पर नारायणपुर टोका गांव के समीप रविवार को तब जब हई जब बालू लदे अनियंत्रित ट्रैक्टर ने गुमटी में ठोकर मारने से एक बुजुर्ग की मौत हो गयी।पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गयी है।

मृतक की पहचान नारायणपुर टोका गांव निवासी महेश बिन (70) वर्ष के रुप में की गई है। नाराज लोगों ने आंदर - दरौली मुख्य सड़क को जाम कर जमकर नारेबाजी और हंगामा किया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर लोगों ने पथराव और हमला कर दिया। इसमें एक एएसआई समेत दो पुलिसकर्मी घायल हो गए जिनकी पहचान एएसआई अभिषेक कुमार, सिपाही चंदन यादव के रूप में हुई है। सभी घायलों का प्राथमिक उपचार पीएचसी में करने के बाद सदर अस्पताल में कराया गया है।

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चार घंटे तक सड़क जाम

बताया गया ट्रैक्टर से कुचलकर वृद्ध की मौत के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा। सैकड़ों ग्रामीणों ने दरौली-आंदर मुख्य मार्ग को करीब चार घंटे तक जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा, दोषी चालक की गिरफ्तारी तथा बालू लदे वाहनों के परिचालन पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। हालात को नियंत्रित करने के लिए मौके पर एसडीपीओ सदर अजय कुमार सिंह, एसडीपीओ मैरवा गौरी कुमारी, इंस्पेक्टर रत्नेश कुमार वर्मा, सीओ विद्याभूषण भारती सहित चार थानों की पुलिस और जवान पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया और उनकी मांगों पर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद करीब चार घंटे से लगा जाम समाप्त हुआ और यातायात बहाल हो सका।

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पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, पुलिस टीम पर हमला करने वाले उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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एसपी का बयान

एपी पूरन कुमार झा का कहना है कि ग्रामीणों के हमले में दो पुलिसकर्मी जख्मी हैं। सभी का इलाज सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। उपद्रवी तत्वों की पहचान कर पुलिस कार्रवाई करेगी।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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