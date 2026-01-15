खरमास बाद RLM टूट जाएगा? भगवान सिंह कुशवाहा का दावा- 3 विधायक बागी, JDU में स्वागत

संक्षेप: भगवान सिंह ने कहा कि सभी मेरे पुराने परिचित हैं। अक्सर बात होती रहती है। कल भी बात हुई थी। वे बागी होने की बात बता रहे हैं। वे जदयू में आते हैं तो स्वागत किया जाएगा। पॉलिटिकल व्यक्ति किसी का तिरस्कार नहीं करता। जो आते उन्हें भगाया नहीं जाता है बल्कि उनका सम्मान किया जाता है।

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा(आरएलएम) को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के नेता भगवान सिंह कुशवाहा ने बुरी भविष्यवाणी की है। कहा है कि खरमास बाद उनकी पार्टी में टूट हो सकती है। उनके तीन विधायक बागी हो गए हैं। भगवान सिंह ने यह भी कहा कि अगर वे जदयू में आकर नीतीश कुमार के साथ काम करना चाहते हैं तो स्वागत किया जाएगा। रालोमो के विधायक रामेश्वर महतो, माधव आनंद और आलोक सिंह पहले से से नाराजगी जताते आ रहे हैं। 12 जनवरी को पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश(उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र) के मधुबनी दौरे के दौरान स्थानीय विधायक माधव आनंद(आरएलएम नेता) मौजूद नहीं रहे।

खरमास बाद बिहार की सियासत में बड़े बदलाव के कयास लगाए जा रहे हैं। चूड़ा दही भोज में राजनीति में बड़े खेल होते रहे हैं। कांग्रेस के मकर संक्रांति भोज से सभी छह विधायक गायब रहे तो बीजेपी और जदयू नेताओं ने दावा कर दिया कि खरमास बाद वे पार्टी छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। अब जदयू के जगदीशपुर विधायक भगवान सिंह कुशवाहा ने खतरनाक भविष्यवाणी कर दी है। सासाराम में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति में आना जाना लगा रहता है। जदयू के तीन विधायक बागी हो गए हैं। वे खुद को बागी बता रहे हैं। इधर उधर जा सकते हैं।

भगवान सिंह ने कहा कि सभी मेरे पुराने परिचित हैं। अक्सर बात होती रहती है। कल भी बात हुई थी। वे बागी होने की बात बता रहे हैं। वे जदयू में आते हैं तो स्वागत किया जाएगा। पॉलिटिकल व्यक्ति किसी का तिरस्कार नहीं करता। जो आते उन्हें भगाया नहीं जाता है बल्कि उनका सम्मान किया जाता है। भगवान सिंह ने दावा किया कि सरकार में कोई बदलाव के आसार नहीं हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे।