मंत्री दीपक के मधुबनी दौरे पर नहीं दिखे RLM विधायक माधव आनंद, लिट्टी पार्टी में भी नहीं गए थे

संक्षेप:

पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश दो दिवसीय विजिट पर मधुबनी पहुंचे। उन्होंने सोमवार को अपने विभाग के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। स्थानीय रालोमो विधायक माधव आनंद नहीं दिखे।

Jan 12, 2026 05:45 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बेटे को मंत्री बनाने पर उपेंद्र कुशवाहा से राष्ट्रीय लोक मोर्चा(आएलएम) विधायकों की नाराजगी खबरों के बीच विधायक माधव आनंद(स्थानीय विधायक) अपनी पार्टी के मंत्री दीपक प्रकाश मधुबनी दौरे पर नहीं दिखे। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश दो दिवसीय विजिट पर मधुबनी पहुंचे। उन्होंने सोमवार को अपने विभाग के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। स्थानीय विधायक की गैरमौजूदगी के सवाल पर उन्होंने अनभिज्ञता जताई। 25 दिसम्बर को पटना में पार्टी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा की लिट्टी चोखा पार्टी में भी माधव आनंद नहीं गए थे। वे पटना से दिल्ली चले गए और बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीयअध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की तस्वीरें शेयर किया।

मंत्री दीपक प्रकाश ने अपने मधुबनी दौरे पर पहले विभाग के आधिकारियों के साथ विकास कार्यों का जायजा लिया और उसके बाद मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब भी दिया। इन सभी कार्यक्रम से स्थानीय आरएलएम के विधायक माधव आनंद नदारद रहे। जब दीपक प्रकाश से विधायक की दूरी का कारण पूछा कहा तो उन्होंने साफ-साफ कहा कि विधायक हमारे कार्यक्रम में क्यों नहीं आए हैं इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। हो सकता है कि विधायक कहीं और व्यस्त हों।

मंत्री से जब पार्टी की आंतरिक स्थिति खासकर विधायकों की नाराजगी पर सवाल पूछा गया तो जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि इस बारे में पार्टी के शीर्ष नेता ही जबाव दे सकतें है। उनसे विभागीय कार्यों के बारे में पूछा जाए तो बता सकते हैं। दीपक प्रकाश मंगलवार को भी मधुबनी में ही रहेंगे।

विधायक माधव आनंद इस कार्यक्रम के दौरान मधुबनी में ही थे या पटना में या कहीं और, इस बारे में जानकारी के लिए उनसे संपर्क किया गया, लेकिन बात नहीं हो पाई है। उनका पक्ष आने पर उनकी बात अपडेट जानकारी दी जाएगी। 13 जनवरी(कल मंगलवार) को विधायक आनंद माधव ने मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया है। इसकी तैयारी जोरों से की जा रही है। कलुआही रोड स्थित विधायक कार्यालय पर सुबह 10 बजे से तीन बजे अपराह्न तक भोज चलेगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर न्योता दिया जा रहा है।

यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चार विधायक होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को नीतीश कैबिनेट में मंत्री बना दिया जो किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। चार में एक कुशवाहा की पत्नी स्नेह लता विधायक हैं। सरकार गठन के बाद तीन विधायक माधव आनंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो अपने नेता उपेंद्र कुशवाहा, विधायक स्नेहलता या मंत्री दीपक प्रकाश के साथ कभी नहीं दिखे। रामेश्वर महतो और आनंद माधव ने अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी। 20 नवम्बर 2024 को सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने के फैसले से सबको चौंका दिया।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
