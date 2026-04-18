बिहार में नई पार्टी बनाएंगे आरके सिंह, भाजपा छोड़ने के बाद पीएम मोदी की तारीफ; सम्राट पर निशाना

ब्यूरोक्रेट से राजनेता और अब वकील बने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। भाजपा से इस्तीफा देने के कुछ महीनों के बाद आरके सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, लेकिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आड़े हाथों लिया है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री राज कुमार सिंह उर्फ आरके सिंह बिहार में नई पार्टी बनाएंगे। ब्यूरोक्रेट से राजनेता और अब वकील बने आरके सिंह ने हाल ही में कहा कि वह नया राजनीतिक दल शुरू करने की योजना बना रहे हैं। अपनी नई पार्टी में वह ईमानदार, पढ़े-लिखे और गैर-जातिवादी लोगों को जोड़ेंगे। आरके सिंह ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) छोड़ने के 5 महीने बाद यह घोषणा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। हालांकि, बिहार के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधा।

हाल ही में एक इंटरव्यू में आरके सिंह ने कहा कि उनकी नई पार्टी बिहार की राजनीति पर केंद्रित रहेगी। इसका नाम वह जल्द ही फाइनल करेंगे। उन्होंने कहा कि वह मुद्दों पर बेबाक होकर बोलते हैं, इसी वजह से उन्हें भाजपा ने निलंबित कर दिया था। इसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी।

पीएम की तारीफ प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि जब वह भाजपा से सांसद थे, तब भी बेबाक रूप से अपनी बात रखते थे। इसके बावजूद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में उन्हें सात साल तक रखा। उन्हें ऊर्जा मंत्री बनाया गया, जो कि बहुत बड़ी बात है।

सीएम पर निशाना आरके सिंह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आड़े हाथों लेते हुए उनकी योग्यता पर सवाल उठाए। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भाजपा ने ऐसे व्यक्ति को सीएम बनाया है, जिसका चरित्र अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा, "जो व्यक्ति ईमानदार नहीं है। कम पढ़ा-लिखा है। वह क्या सोच रखेगा और क्या कर पाएगा।"

नीतीश पर भी बोले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में आरके सिंह ने कहा कि उनका पहला कार्यकाल बहुत अच्छा रहा था। हालांकि, दूसरे कार्यकाल में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार में 99 प्रतिशत मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त थे। नीतीश भले ही खुद भ्रष्टाचार में शामिल नहीं थे, लेकिन उनके आसपास के लोग भ्रष्ट हों, तो यह शर्म की बात है।

आरके सिंह का लंबा करियर राजपूत जाति से आने वाले आरके सिंह का जन्म सुपौल में हुआ था। उन्होंने आर्ट्स में स्नातक, एलएलबी और मैनेजमेंट में डिप्लोमा हासिल किया। इसके बाद सिविल सेवा परीक्षा क्रैक कर वह आईएएस बने। बिहार सरकार में लंबे समय तक कई अहम पदों की जिम्मेदारी संभाली।

आडवाणी का रथ रोक कर चर्चा में आए थे 1990 में भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी की अयोध्या जा रही रथ यात्रा को रोककर वह चर्चा में आए थे। उस समय आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे और उन्होंने आरके सिंह को अतिरिक्त डीएम बनाकर समस्तीपुर भेजा था। वह केंद्र सरकार में भी कई अहम पदों पर रहे। 2013 में केंद्रीय गृह सचिव पद से रिटायर हुए थे।

भाजपा से सांसद और मंत्री बने रिटायरमेंट के बाद आरके सिंह ने राजनीति में कदम रखा और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। वह भाजपा के टिकट पर आरा सीट से दो बार सांसद बने। इसके बाद नरेंद्र मोदी कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें आरा से तीसरी बार प्रत्याशी बनाया, लेकिन वे हार गए।

चुनाव हारने पर भाजपा से बगावत चुनाव हारने के बाद आरके सिंह ने भाजपा नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने साजिश के तहत चुनाव हरवाने का आरोप अपनी ही पार्टी के नेताओं पर लगाया था। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले भाजपा ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर पार्टी विरोधी गतिविधियों में निलंबित कर दिया था। इसके बाद आरके सिंह ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया था।

सुप्रीम कोर्ट में वकालत 73 साल के आरके सिंह ने वकालत भी शुरू कर दी है। पिछले दिनों उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर सुप्रीम कोर्ट के सामने काला कोट पहने तस्वीरें शेयर कर यह जानकारी साझा की थी। वह सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल के सदस्य भी बने हैं।