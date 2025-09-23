जेपी नड्डा, संजय झा से कह दिए हैं… चुनाव में खिलाफ में घूम जाएंगे; बगावती तेवर में आरके सिंह
पूर्व केंद्रीय मंत्री राज कुमार सिंह ने कहा है कि उन्होंने जेपी नड्डा और संजय झा से कह दिया है कि आरा लोकसभा सीट पर उनकी हार की साजिश रचने वालों को अगर विधानसभा चुनाव का टिकट मिला तो वो खिलाफ में घूमेंगे और विरोध में प्रचार करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज कुमार सिंह ने लोकसभा चुनाव के दौरान आरा में अपनी हार की साजिश रचने वालों को विधानसभा के चुनाव में टिकट मिलने पर उनके खिलाफ घूमने और विरोध में प्रचार करने की धमकी दी है। रिटायरमेंट के बाद नेता बने पूर्व आईएएस अफसर आरके सिंह ने कहा कि उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और जनता दल यूनाइटेड (JDU) के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को भितरघात करने वालों के नाम बता दिए हैं और कह दिया है कि अगर उनको लड़ाया जाता है तो वो इलाके में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के खिलाफ घूम जाएंगे।
आरके सिंह ने एएनआई से बातचीत में भाजपा के राघवेंद्र सिंह और अमरेंद्र सिंह तथा जेडीयू के भगवान सिंह कुशवाहा और राधाचरण साह पर लोकसभा चुनाव में भितरघात का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने जेपी नड्डा और संजय झा को इसके बारे में बता दिया है कि चुनाव में इनके नाम चल रहे हैं। आईपीएफ (सीपीआई-एमएल) से समता पार्टी के रास्ते जेडीयू में आए भगवान सिंह कुशवाहा कुछ समय राजद में भी रहे और 2014 में आरके सिंह के खिलाफ लड़े थे। जदयू में लौटे और अब विधान पार्षद हैं। राधाचरण साह भी जेडीयू एमएलसी हैं और पहले राजद के विधान पार्षद रहे हैं। उन्हें महागठबंधन सरकार के दौरान 2023 में ईडी ने अरेस्ट किया था और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है।
आरके सिंह ने कहा- “षडयंत्र किया, बात सही है। नाम हमने अपनी पार्टी के अध्यक्ष और जदयू के अध्यक्ष को बता दिया है। हमने यह भी कह दिया है कि अगर इनको टिकट दीजिएगा तो मैं इनके खिलाफ घूम जाऊंगा। दो आदमी का नाम चल रहा है जदयू से। भगवान सिंह कुशवाहा है। उसने एक जगह 8-9 हत्या की थी। कुछ और जगह हत्या किया था। वो पहले आरजेडी से हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा था। वो आजकल जदयू में है। उसको जदयू एमएलसी बना दिया। अब सुनते हैं कि टिकट देने जा रही है। तो हमने संजय झा से कहा कि ये हमारे खिलाफ काम किया है। इसको आप टिकट दीजिएगा तो हम इसके खिलाफ घूमेंगे।”
आरके सिंह ने आगे कहा- “इसी तरह से राधाचरण साह। वो भी जदयू से हैं। उनका नाम मशहूर है कि ड्रग माफिया हैं। ड्रग स्मगलिंग में शामिल थे। ईडी के द्वारा पकड़े गए थे। उनको भी MLC बनाया गया है। उनको भी सुनते हैं कि टिकट देने जा रही है जदयू। तो हमने कह दिया कि आप दीजिएगा तो हम घूमेंगे।”
भाजपा नेताओं का नाम लेकर भितरघात का आरोप लगाते हुए आरके सिंह ने कहा- “इसी तरह से भाजपा के भी, एक राघवेंद्र सिंह हैं, बरहरा वाले, अमरेंद्र सिंह हैं, ये लोग हमारे खिलाफ किए थे। हमने जेपी नड्डा को भी कह दिया कि ये लोग को टिकट दीजिएगा तो हम उनके खिलाफ घूम जाएंगे। साफ। हम तो ये उम्मीद करते थे कि जो आदमी इस तरह का भितरघात किया, उसकी पार्टी जांच कराएगी और कार्रवाई करेगी।”
विधानसभा चुनाव लड़ने वाले बयान पर आरके सिंह ने कहा कि कदापि नहीं लड़ेंगे। सिंह ने यह सफाई दी कि किसी ने उनसे पूछा था कि पार्टी कहेगी तो लड़ेंगे क्या। जवाब में उन्होंने कहा था कि पार्टी आदेश देगी तो सिर आंखों पर। लेकिन वो विधानसभा चुनाव क्यों लड़ेंगे।