यह एनकाउंटर नहीं हत्या है, भरत तिवारी की मौत पर बोले आरके सिंह; पप्पू यादव ने परिजनों को पैसै दिए

भोजपुर जिले के शाहपुर के बिलौटी गांव में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिजनों से पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने मुलाकात की है। आरके सिंह ने इस एनकाउंटर को हत्या बताया है। इधर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने परिवार को बड़ी आर्थिक सहायता देने का ऐलान भी किया है।

भोजपुर जिले के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर को लेकर अब तक कई प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी को लेकर पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठने के बाद सम्राट चौधरी सरकार ने पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन अब पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि यह एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या है। शाहपुर के बिलौटी गांव में परिजनों को ढांढस बंधाने पहुंचे आरके सिंह ने घटना पर कड़ा रूख अपनाते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला पूरी तरह हत्या का लगता है।

उन्होंने कहा कि मैंने जो लाइव वीडियो देखा है और स्थानीय लोगों ने जो बताया है उसके अनुसार यह लड़का हाथ में पिस्टल लिए कुछ बोल रहा थ। बाद में उसने पिस्टल फेंक कर सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद उसे गोली मारी गई। पूर्व मंत्री ने स्पष्ट किया कि नाजायज मजमा को हटाने के लिए पुलिस फायरिंग या दोनों से गोली चलने को एनकाउंटर कहा जाता है। किसी निहत्थे को गोली मारना एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या है।

पप्पू यादव ने 5 लाख रुपये देने का ऐलान किया भरत तिवारी के परिजनों से मिलने के लिए लगातार कई राजनीतिक दिग्गज पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने भी भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की है। सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने शाहपुर के बिलौटी गांव में जाकर शोक में डूबे भरत के परिजनों से मुलाकात की है। उन्होंने परिजनों से कहा कि दुख की इस घड़ी में उनके साथ चौबीसों घंटे खड़े हैं। सांसद ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए एक हफ्ते के भीतर पटना हाईकोर्ट और देश की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) जाने का ऐलान भी किया। उन्होंने इस मौके पर पीड़ित परिवार को तत्काल 50 हजार रुपये की नगद आर्थिक सहायता प्रदान की और आगे पांच लाख रुपये की मदद देने का ऐलान भी किया।