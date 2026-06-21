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यह एनकाउंटर नहीं हत्या है, भरत तिवारी की मौत पर बोले आरके सिंह; पप्पू यादव ने परिजनों को पैसै दिए

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, आरा
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भोजपुर जिले के शाहपुर के बिलौटी गांव में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिजनों से पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने मुलाकात की है। आरके सिंह ने इस एनकाउंटर को हत्या बताया है। इधर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने परिवार को बड़ी आर्थिक सहायता देने का ऐलान भी किया है। 

यह एनकाउंटर नहीं हत्या है, भरत तिवारी की मौत पर बोले आरके सिंह; पप्पू यादव ने परिजनों को पैसै दिए

भोजपुर जिले के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर को लेकर अब तक कई प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी को लेकर पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठने के बाद सम्राट चौधरी सरकार ने पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन अब पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि यह एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या है। शाहपुर के बिलौटी गांव में परिजनों को ढांढस बंधाने पहुंचे आरके सिंह ने घटना पर कड़ा रूख अपनाते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला पूरी तरह हत्या का लगता है।

उन्होंने कहा कि मैंने जो लाइव वीडियो देखा है और स्थानीय लोगों ने जो बताया है उसके अनुसार यह लड़का हाथ में पिस्टल लिए कुछ बोल रहा थ। बाद में उसने पिस्टल फेंक कर सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद उसे गोली मारी गई। पूर्व मंत्री ने स्पष्ट किया कि नाजायज मजमा को हटाने के लिए पुलिस फायरिंग या दोनों से गोली चलने को एनकाउंटर कहा जाता है। किसी निहत्थे को गोली मारना एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या है।

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पप्पू यादव ने 5 लाख रुपये देने का ऐलान किया

भरत तिवारी के परिजनों से मिलने के लिए लगातार कई राजनीतिक दिग्गज पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने भी भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की है। सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने शाहपुर के बिलौटी गांव में जाकर शोक में डूबे भरत के परिजनों से मुलाकात की है। उन्होंने परिजनों से कहा कि दुख की इस घड़ी में उनके साथ चौबीसों घंटे खड़े हैं। सांसद ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए एक हफ्ते के भीतर पटना हाईकोर्ट और देश की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) जाने का ऐलान भी किया। उन्होंने इस मौके पर पीड़ित परिवार को तत्काल 50 हजार रुपये की नगद आर्थिक सहायता प्रदान की और आगे पांच लाख रुपये की मदद देने का ऐलान भी किया।

तेजस्वी ने सम्राट सरकार को घेरा है

इससे पहले इस घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मंत्री मिथिलेश तिवारी, बक्सर के भाजपा विधायक आनंद मिश्रा और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भी सवाल उठाए हैं। उधर, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने इस घटना को फर्जी मुठभेड़ करार देते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से माफी मांगने की मांग की है। तेजस्वी ने पटना में संवाददाताओं से कहा था कि यह फर्जी मुठभेड़ का स्पष्ट मामला है। चूंकि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों हैं, इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। राजद नेता ने कहा है कि एक तरफ सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ मृतक के परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सम्राट चौधरी को इस दोहरे रवैये पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि फर्जी मुठभेड़ वास्तविक मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की सरकारी रणनीति का हिस्सा हैं।

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लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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