भाजपा छोड़ेंगे या निकाले जाएंगे आरके सिंह? आरा में छेड़ दी नई पार्टी बनाने की बात
बिहार चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह भाजपा को छोड़ने या निकाले जाने के मुहाने पर पहुंच गए हैं। सोमवार से पार्टी नेताओं पर बयानबाजी कर रहे आरके सिंह ने मंगलवार को आरा में समर्थकों से नई पार्टी बनाने पर विचार करने कह दिया है।
भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) से रिटायरमेंट के बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता और केंद्रीय मंत्री बने राज कुमार सिंह उर्फ आरके सिंह बिहार में चुनाव से पहले ही भाजपा छोड़ने के मुहाने पर पहुंच गए हैं। सिंह सोमवार से मीडिया से खूब बातें कर रहे हैं और पार्टी से नाराजगी खुलकर जता रहे हैं। मंगलवार को आरा में एक बैठक के दौरान उन्होंने समर्थकों से नई पार्टी बनाने पर विचार करने कह दिया है। आरके सिंह ने उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब देने या इस्तीफा देने कहा था। अनुमान है कि भाजपा उन्हें रास्ता दिखा देगी या वो खुद नया रास्ता देख लेंगे।
देश के गृह सचिव रह चुके आरके सिंह ने मंगलवार की रात आरा के बाबू बाजार स्थित क्षत्रिय कल्याण संगठन के कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर राजपूतों से एकजुटता की अपील की। भाषण के अंत में उन्होंने लोगों से पूछा- “क्या हम लोग अपनी अलग पार्टी बनाएं? इस पर आप लोग विचार कर लें, विचार करके बतावें।”
आरके सिंह का पूरा संबोधन हालांकि कन्फ्यूजन भरा रहा। एक ओर उन्होंने कहा कि वह जात-पात की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी ओर यह भी कहा कि हर जाति का नेता है, लेकिन आपका नहीं है। इसलिए एकजुट होइए। सिंह ने मौजूद लोगों से यह भी कहा कि जो पार्टी क्षत्रिय समाज के ज्यादा लोगों को टिकट देगी, हम उसका समर्थन करेंगे।
आरके सिंह ने बुधवार को समाचार चैनल से बातचीत में भी अलग पार्टी बनाने की बात दुहराई। भाजपा नेताओं के खिलाफ बयानबाजी को लेकर संभावित अनुशासनिक कार्रवाई के सवाल पर आरके सिंह ने कहा- “करने दीजिए। अपनी पार्टी शुरू करेंगे, जिसमें सिर्फ ईमानदार लोग होंगे, पढ़े-लिखे होंगे और न जात, न पात।”
अपनी पार्टी बनाना आरके सिंह का पुराना सपना
दिलचस्प बात ये है कि आरके सिंह ने 20 दिसंबर 2022 को अपने जन्मदिन के मौके पर दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरा के एक होटल सभागार में बैठे लोगों को संबोधित किया था और पहली बार कहा था कि आईएएस से रिटायर होने के बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाने का सपना देखा था। ऐसी पार्टी, जिसमें जात-पात नहीं हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, देश के प्रति अगाध प्रेम हो। उन्होंने तब कहा था कि मौजूदा पार्टियों में उन्हें सबसे बेहतर, ईमानदार और देशभक्त पार्टी भाजपा लगी, जिस वजह से वो शामिल हो गए।