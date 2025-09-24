भाजपा छोड़ेंगे या निकाले जाएंगे आरके सिंह? आरा में छेड़ दी नई पार्टी बनाने की बात

बिहार चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह भाजपा को छोड़ने या निकाले जाने के मुहाने पर पहुंच गए हैं। सोमवार से पार्टी नेताओं पर बयानबाजी कर रहे आरके सिंह ने मंगलवार को आरा में समर्थकों से नई पार्टी बनाने पर विचार करने कह दिया है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) से रिटायरमेंट के बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता और केंद्रीय मंत्री बने राज कुमार सिंह उर्फ आरके सिंह बिहार में चुनाव से पहले ही भाजपा छोड़ने के मुहाने पर पहुंच गए हैं। सिंह सोमवार से मीडिया से खूब बातें कर रहे हैं और पार्टी से नाराजगी खुलकर जता रहे हैं। मंगलवार को आरा में एक बैठक के दौरान उन्होंने समर्थकों से नई पार्टी बनाने पर विचार करने कह दिया है। आरके सिंह ने उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब देने या इस्तीफा देने कहा था। अनुमान है कि भाजपा उन्हें रास्ता दिखा देगी या वो खुद नया रास्ता देख लेंगे।

देश के गृह सचिव रह चुके आरके सिंह ने मंगलवार की रात आरा के बाबू बाजार स्थित क्षत्रिय कल्याण संगठन के कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर राजपूतों से एकजुटता की अपील की। भाषण के अंत में उन्होंने लोगों से पूछा- “क्या हम लोग अपनी अलग पार्टी बनाएं? इस पर आप लोग विचार कर लें, विचार करके बतावें।”