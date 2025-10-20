अनंत सिंह को मैंने पीटकर भगाया था; आनंद मोहन के बेटे चेतन को छोड़ कई कैंडिडेट पर भड़के आरके सिंह

संक्षेप: भाजपा के बागी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने सम्राट चौधरी, अनंत सिंह समेत 8 कैंडिडेट के परिवार का नाम लेकर कहा है कि इनको वोट देने से अच्छा चुल्लू भर पानी में डूब मरना होगा। आनंद मोहन के बेटे का नाम नहीं लेने पर सवाल उठा है।

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बागी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज कुमार सिंह उर्फ आरके सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहे भाजपा नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बाहुबली नेता अनंत सिंह, ओसामा शहाब, भगवान सिंह कुशवाहा समेत 8 उम्मीदवारों का नाम लेकर यह कहा है कि इन लोगों को वोट देने से अच्छा है चुल्लू भर पानी में डूब मरना। आरा से लगातार दो बार सांसद रहे आरके सिंह ने आपराधिक और भ्रष्ट छवि के नेताओं को वोट नहीं देने की अपील की और कहा कि सारे उम्मीदवार ऐसे ही हों तो अपना वोट नोटा को दे दीजिए। आरके सिंह की लिस्ट में डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काटकर निकले आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद का जिक्र नहीं होने पर सवाल उठाया जा रहा है।