लखीसराय में युवा राजद जिलाध्यक्ष विनय साहू गिरफ्तार, किडनैपिंग केस में किया था हंगामा

संक्षेप: लखीसराय पुलिस ने किडनैपिंग केस में सड़क पर हंगामा करने के मामले में युवा राजद के जिलाध्यक्ष विनय कुमार साहू को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले के अन्य आरोपियों की तलाश में भी जुटी है।

बिहार के लखीसराय में लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के युवा जिलाध्यक्ष विनय कुमार साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कबैया थाना क्षेत्र के लाली पहाड़ी के पास से विनय को शनिवार रात पकड़ा गया। उन पर किडनैपिंग के एक मामले में सड़क जाम कर हंगामा करने का आरोप है। कबैया थाना अध्यक्ष अमित कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी कर विनय को गिरफ्तार कियाष

बताया जाता है कि कुछ महीने पहले पचना रोड निवासी सिकंदर कुमार का अपहरण कर गायब होने के मामले में आक्रोशित लोगों ने पचना रोड के पास करीब 5 घंटे तक सड़क जाम कर दी थी। इस दौरान यातायात पूरी तरह बाधित रहा और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़क जाम की इस घटना को लेकर पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर नामजद आरोपी बनाया था।