आरजेडी विधायक की शिकायत लेकर पटना पहुंचे कार्यकर्ता, राबड़ी आवास के बाहर हंगामा

सोनपुर विधानसभा से आए आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पटना में राबड़ी आवास के बार बुधवार को हंगामा कर दिया। उन्होंने पार्टी के सोनपुर विधायक रामानुज प्रसाद की शिकायत करते हुए उन्हें आगामी चुनाव में टिकट न देने की मांग की।

बिहार की राजधानी पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर गुरुवार को हंगामा हो गया। सारण जिले के सोनपुर से आरजेडी के विधायक रामानुज प्रसाद का विरोध करते हुए दर्जनों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता राबड़ी आवास पहुंच गए। गेट के बाहर उन्होंने विधायक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में रामानुज को दोबारा टिकट न देने की मांग की।

रिपोर्ट्स के अनुसार, सोनपुर से आए आरजेडी कार्यकर्ता ने विधायक रामानुज प्रसाद पर क्षेत्र में ढंग से काम नहीं करवाने की शिकायत की। उनका कहना है कि मॉनसून के समय सोनपुर विधानसभा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। इस दौरान विधायक एक बार भी जनता से मिलने नहीं आए। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों की न कोई मदद की और ना ही उनका हाल-चाल जाना।

कार्यकर्ताओं ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में आरजेडी सोनपुर से रामानुज की जगह किसी और नेता को प्रत्याशी बनाए। हंगामा करने वाले कार्यकर्ता भाई सुरेंद्र यादव के समर्थक बताए जा रहे हैं।

चर्चा है कि सोनपुर के आरजेडी विधायक रामानुज प्रसाद का इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट कट सकता है। वे पहले से ही लालू परिवार के रडार पर चल रहे हैं। उनके खिलाफ पहले भी शिकायतें मिल चुकी हैं। साल 2023 में जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, तब तत्कालीन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के सामने ही रामानुज ने मंच से अपनी भड़ास निकाल दी थी।