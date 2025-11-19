Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsRJD workers protest outside Party office in Patna burning effigies of Sanjay Yadav and Sunil Singh
पटना में RJD ऑफिस के बाहर पार्टा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, संजय यादव और सुनील सिंह का पुतला फूंका

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को मिली करारी हार का ठीकरा  पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सांसद संजय यादव और सुनील सिंह पर फोड़ा है। विरोध में दोनों का राजद कार्यालय के बाहर पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं का कहना है दोनों की गलत सलाह के चलते पार्टी की शर्मनाक हार हुई।

Wed, 19 Nov 2025 06:53 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर राजद के कुछ कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सांसद संजय यादव और सुनील सिंह का पुतला फूंका। पार्टी के पांच दर्जन से अधिक कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव में मिली करार हार का ठीकड़ा इन्हीं दोनों नेताओं पर फोड़ रहे थे। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं का कहना था कि इन दोनों ने पार्टी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को गलत सलाह दी, गुमराह किया और आम कार्यकर्ताओं से दूर रखा। इसी कारण ही पार्टी को चुनाव में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा।

इससे पहले बीते सोमवार को भी लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य के पक्ष में राजद कार्यकर्ता उतर गए थे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास दस सर्कुलर रोड के बाहर जमकर नारेबाजी की। राजद कार्यकर्ताओं रोहिणी के पक्ष में जबकि पार्टी सांसद संजय यादव के विरोध में नारेबाजी करते रहे।

पार्टी नेताओं के अनुसार राजनीति और परिवार से नाता तोड़ने वाली रोहिणी आचार्य के पक्ष में सोनपुर से कुछ लोग पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पहुंचे। वे संजय यादव के खिलाफ नारे लगा रहे थे। तब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने कुछ लोगों को अंदर बुलाकर बातचीत की। हालांकि लालू से बात करने के बाद भी राजद कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वह नारेबाजी करते रहे। राजद कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार का ठीकरा सांसद संजय यादव पर फोड़ते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। घंटे भर तक नारेबाजी चलती रही। इसे बाद कार्यकर्ता लौट गए।

राजद कार्यकर्ताओं की नाराजगी ऐसे समय खुलकर सामने आई है जब लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर पार्टी में नाराजगी पहले से है। रोहिणी ने राजनीति और परिवार से नाता तोड़ने के लिए तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव और रमीज नेमत पर आरोप लगाए थे। और कहा था कि पार्टी की हार कारण पूछने पर गाली दी जाती है, और चप्पल दिखाई जाती है। जो चाणक्य बन रहे थे, तो हार का कारण भी चाणक्यों से ही पूछा जाएगा।

लालू परिवार में मचे घमासान के बीच तेजस्वी यादव को एक बार फिर से राजद विधायक दल का नेता और नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। जिसका फैसला पार्टी अध्यक्ष लालू यादव ने लिया है।