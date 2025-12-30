Hindustan Hindi News
आरजेडी का वोट ही कांग्रेस को मिलता है, उनसे सिर्फ नुकसान है; RJD का शकील अहमद को जवाब

बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद महागठबंधन में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। राजद से गठबंधन घाटे का सौदा बताने वाले कांग्रेसी शकील अहमद के बयान का जवाब देते हुए आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कांग्रसे से राजद को सिर्फ नुकसान हुआ है। RJD का वोट ही कांग्रेस को मिलता है।

Dec 30, 2025 05:14 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब महागठबंधन में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पहले कांग्रेस ने राजद से गठबंधन को घाटे का सौदा बताया, और अब पलटवार करते हुए आरजेडी ने भी करारा जवाब दिया है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार में कांग्रेस को जो भी वोट मिलता है, वो राजद की बदौलत मिलता है। कांग्रेस पार्टी से आरजेडी को तो सिर्फ नुकसान होता है। जितनी सीटों पर लड़ने के लिए हाय-तौबा मचाते है, उसके मुकाबले प्रदर्शन बेहद खराब रहता है।

राजद प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, क्यों उसका जनाधार कम होता जा रहा है। क्यों पार्टी सिकुड़ती जा रही है। ये चिंता का विषय है। इस पर मंथन करना चाहिए। कांग्रेस राजद पर क्या सवाल खड़ा करेगी? बिहार में सबसे बड़ी ताकत राजद है। कांग्रेस को जितनी भी सीटें मिलती हैं, राजद की वजह से मिलती हैं। कांग्रेस तो सीट ले लेती है, और बर्बाद कर देती है। कांग्रेस का बिहार में क्या है, पार्टी को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। और जो लोग ऐसे बयान दे रहे हैं, वे निश्चय ही दूसरा ठिकाना ढूंढ रहे हैं।

वहीं गठबंधन तोड़ने के सवाल पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि गठबंधन जनता का होता है। आज भी सबसे ज्यादा वोट राजद को मिले हैं। कांग्रेस से गठबंधन से राजद को क्या फायदा है। हमारी ताकत पर ही वो चुनाव में उछलते हैं, और हम ही लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। आपको बता दें बिहार चुनाव में महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया था। जिसमें 141 सीटों पर लड़कर राजद 25 सीटें जीती, वहीं कांग्रेस 61 सीटों पर लड़कर सिर्फ 6 सीटें जीत सकी है। जिसके बाद से अब महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है।