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नीतीश और मांझी को आवास तो लालू-राबड़ी को क्यों नहीं? पूर्व सीएम बंगला विवाद को राजद ने नया रंग दिया

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और मंगनी लाल मंडल ने कहा है कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जीतनराम मांझी को सेंट्रल पुल से आवास मिल सकता है तो लालू यादव और राबड़ी देवी को क्यों नहीं। कहा है कि विपक्ष के नेताओं को सरकार टारगेट कर रही है।

नीतीश और मांझी को आवास तो लालू-राबड़ी को क्यों नहीं? पूर्व सीएम बंगला विवाद को राजद ने नया रंग दिया

Rabri Devi Bunglow Dispute: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता विरोधी दल राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने की नोटिस प्रकरण में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने नीतीश कुमार, जीतनराम मांझी के सरकारी आवासों पर सवाल उठाया है। कहा है कि अगर इन दो पूर्व मुख्यमंत्रियो को सेंट्रल पुल से आवास मिल सकता है तो लालू प्रसाद यादव को क्यों नहीं। कहा गया है कि विपक्ष के नेताओं को सरकार टारगेट कर रही है। भवन निर्माण विभाग की ओर से रबड़ी देवी को 15 दिनों में 10 सर्कुलर रोड खाली करने और 39 हार्डिंग रोड आवास में शिफ्ट होने की नोटिस दी गयी है। दस सर्कुलर रोड मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया गया है। राबड़ी देवी ने यह आवास खाली करने से साफ मना कर दिया है।

राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल और राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सोमवार को राजद प्रदेश कार्यालय में उन्होंने प्रेस वार्ता की। दोनों नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य में सत्ताधारी दल विपक्ष को टारगेट कर रहा है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी को मकान खाली करने का नोटिस देने की कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण और सत्ता की ताकत का दुरुपयोग बताया। हांलाकि, राबड़ी देवी को यह दिन देखना पड़ रहा है उसके लिए तेजस्वी यादव के एक लीगल स्टेप जिम्मेदार है। अपना 5 देशरत्न मार्ग आवास बचाने के लिए वे हाई कोर्ट गए और उसी मामले में न्यायालय ने नीतीश सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को पटना में आजीवन सरकारी आवास और सुरक्षा देने का कानून बनाया गया था।

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राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भाजपा, जदयू और रालोमो के नेताओं का नाम लेकर कहा कि उन्हें किस हैसियत से केंद्रीय पूल का मकान आवंटित किया गया है। क्या इन नेताओं को मकान खाली करने का नोटिस दिया गया है। अगर नोटिस दिया गया है तो दिखाएं। उन्होंने कहा कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला आवंटित नहीं किया जा सकता है, अगर हाई कोर्ट का आदेश है तो दो पूर्व मुख्यमंत्री को मकान क्यों आवंटित किया गया है। उन्होंने पूछा कि जब नीतीश कुमार और जीतनराम मांझी को आवास कैसे आवंटित किया गया? अगर इन्हें आवास मिल सकता है तो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को क्यों नहीं आवास आवंटित किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझ कर लालू यादव और रबड़ी देवी को परेशान किया जा रहा है।

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इससे पहले राजद नेताओं ने आरोप लगाया था कि उप मुख्यमंत्री के लिए चिह्नित 5 देशरत्न मार्ग और विधानसभा अध्यक्ष के आवासों को 1 अणे मार्ग में मिला दिया गया। एक तरफ सरकार सरकारी आवासों पर कब्जा जमा रही है तो दूसरी ओर विपक्ष के नेताओं से उनका घर छीना जा रहा है। बीजेपी और जदयू के नेताओं ने कहा है कि राबड़ी देवी क्यों 10 सर्कुलर रोड को नहीं छोड़ रही हैं, यह समझ से पड़े हैं। लेकिन, उन्हें यह आवास खाली करना पड़ेगा।

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लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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