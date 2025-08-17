मैं तेजस्वी यादव... राहुल गांधी संग वोटर अधिकार यात्रा से पहले राजद नेता ने भरी हुंकार, Video देखें

तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी का वोट कटने नहीं देंगे। उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण(एसआईआर) के खिलाफ इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा आज से शुरू हो रही है। सासाराम से पटना तक की इस 1300 किलोमीटर की यात्रा का आगाज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव करेंगे। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष और राजद के युवराज(बिहार में इंडिया गठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन) तेजस्वी यादव का एक महत्वपूर्ण ट्वीट सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी का वोट कटने नहीं देंगे। उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

आरजेडी नेता ने कहा है कि ये लड़ाई अब सिर्फ़ चुनाव की नहीं बल्कि अब बिहार और बिहारियों के सम्मान, स्वाभिमान, अधिकार और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई बन चुकी है। वोटर अधिकार यात्रा का यह आंदोलन जन जन का जयघोष बन गया है। इस आंदोलन में सिर्फ़ बिहार के 14 करोड़ बिहारवासी ही नहीं बल्कि देश की 140 करोड़ न्यायप्रिय जनता भावनात्मक रूप से हमारे आपके साथ जुड़ेगी और चलेगी।

तेजस्वी यादव ने कहा है कि लोकतंत्र में यह बड़ी विडंबना है कि लोगों से वोट डालने का अधिकार छीना जा रहा है। मैं तेजस्वी यादव आपको आश्वस्त करता हूं कि वोट देने का अधिकार की लड़ाई शिद्दत के साथ लड़ूंगा। तानाशाही चाहे कितनी भी बढ़ जाए पर लोकतंत्र मरने नहीं दूंगा। एक एक बिहार वासी अपना वोट डालेंगे, आपके बेटे का वादा है। इसी आवाज को मुखर करने और न्याय पाने के लिए वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग का रवैया लोकतंत्र की आत्मा पर चोट है। बिहार वासियों के साथ देश भर की 140 करोड़ जनता भावनात्मक रूप से हमारे साथ है।