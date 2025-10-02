विजयादशमी परिवर्तन लाए, गांधी जी ने अंग्रेंजों के पांव उखाड़ दिए; तेजस्वी ने शुभकामना को चुनाव से जोड़ा?

तेजस्वी यादव ने विजयादशमी के संदेश में बिहार में बदलाव की कामना की जबकि, गांधी जयंती पर अंग्रेजों के पांव उखाड़ देने वाले प्रकरण का जिक्र किया।

आज विजयादशमी का त्योहार मनाया जा रहा है। संयोग से आज ही महात्मा गांधी की जयंती भी है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है तो शुभकामनाओं और श्रद्धांजलि की होड़ लगी है। कोई नेता पीछे नहीं रहना चाहता। नेता प्रतिपक्ष और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव ने भी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन, उन्होंने मां दुर्गा से परिवर्तन की गुहार लगाई है तो गांधी जयंती पर संदेश में ब्रिटिश हुकुमत के पांव उखाड़ देने का जिक्र कर चुनावी दांव भी खेल दिया है।

विजया दशमी पर जनता के नाम संदेश में तेजस्वी यादव ने कहा है- अन्याय पर न्याय, अधर्म पर धर्म, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक पावन पर्व विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व समाज में फैली नकारात्मक प्रवृत्तियों का अंत कर सकारात्मक परिवर्तन लाए तथा हमें सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। प्रभु श्रीराम की कृपा और आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आये।

गांधी जयंती के संदेश में तेजस्वी यादव ने एक्स हैंडल पर लिखा है- सत्य और अहिंसा के सबसे बड़े उपासक, स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन का स्वरूप देकर सत्याग्रह के रास्ते ब्रिटिश साम्राज्य के भारत से पाँव उखाड़, अपने जीवन से संयम, सादगी और आत्मनियंत्रण का समस्त मानव जाति को संदेश देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को उनकी जयंती पर नमन।