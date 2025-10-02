RJD Tejaswi yadav greetings political on Gandhi Jayanti and Vijayadashmi विजयादशमी परिवर्तन लाए, गांधी जी ने अंग्रेंजों के पांव उखाड़ दिए; तेजस्वी ने शुभकामना को चुनाव से जोड़ा?, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsRJD Tejaswi yadav greetings political on Gandhi Jayanti and Vijayadashmi

विजयादशमी परिवर्तन लाए, गांधी जी ने अंग्रेंजों के पांव उखाड़ दिए; तेजस्वी ने शुभकामना को चुनाव से जोड़ा?

तेजस्वी यादव ने विजयादशमी के संदेश में बिहार में बदलाव की कामना की जबकि, गांधी जयंती पर अंग्रेजों के पांव उखाड़ देने वाले प्रकरण का जिक्र किया।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटनाThu, 2 Oct 2025 11:01 AM
share Share
Follow Us on
विजयादशमी परिवर्तन लाए, गांधी जी ने अंग्रेंजों के पांव उखाड़ दिए; तेजस्वी ने शुभकामना को चुनाव से जोड़ा?

आज विजयादशमी का त्योहार मनाया जा रहा है। संयोग से आज ही महात्मा गांधी की जयंती भी है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है तो शुभकामनाओं और श्रद्धांजलि की होड़ लगी है। कोई नेता पीछे नहीं रहना चाहता। नेता प्रतिपक्ष और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव ने भी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन, उन्होंने मां दुर्गा से परिवर्तन की गुहार लगाई है तो गांधी जयंती पर संदेश में ब्रिटिश हुकुमत के पांव उखाड़ देने का जिक्र कर चुनावी दांव भी खेल दिया है।

विजया दशमी पर जनता के नाम संदेश में तेजस्वी यादव ने कहा है- अन्याय पर न्याय, अधर्म पर धर्म, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक पावन पर्व विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व समाज में फैली नकारात्मक प्रवृत्तियों का अंत कर सकारात्मक परिवर्तन लाए तथा हमें सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। प्रभु श्रीराम की कृपा और आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आये।

ये भी पढ़ें:विजयादशमी पर CM नीतीश ने बिहार वासियों को दी बधाई, लालू ने दशहरा पर किया ट्वीट

गांधी जयंती के संदेश में तेजस्वी यादव ने एक्स हैंडल पर लिखा है- सत्य और अहिंसा के सबसे बड़े उपासक, स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन का स्वरूप देकर सत्याग्रह के रास्ते ब्रिटिश साम्राज्य के भारत से पाँव उखाड़, अपने जीवन से संयम, सादगी और आत्मनियंत्रण का समस्त मानव जाति को संदेश देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को उनकी जयंती पर नमन।

ये भी पढ़ें:बाइक एजेंसी में भीषण आग, 4 करोड़ नुकसान की आशंका; विजयादशमी पर थी पूरी तैयारी

दरअसल तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि 2025 के चुनाव में बिहार में परिवर्तन होगा। वे 20 साल पुरानी नीतीश सरकार को वे उखाड़ देंगे। राज्य में महागठबंधन की सरकार बनेगी और वे सीएम बनेंगे। विधि व्यवस्था, अपराध, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वे डबल इंजन सरकार की आलोचना करते रहते हैं। पिछले दिनों वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव खुद बिहार अधिकार यात्रा पर निकले और राज्य में वर्तमान सरकार को बदलने की जनता से अपील की।

ये भी पढ़ें:सत्ता में आते ही बिहार SIR की सीबीआई जांच कराएंगे, चुनाव के बीच कांग्रेस का वादा
ये भी पढ़ें:बिहार में खुलेंगे 19 केंद्रीय विद्यालय, चुनाव से पहले मोदी कैबिनेट का फैसला