लालू की आरजेडी ने एक बार में 143 कैंडिडेट की लिस्ट निकाल दी; 2020 से 1 सीट कम लड़ेंगे तेजस्वी

संक्षेप: भले ही राष्ट्रीय जनता दल ने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है लेकिन महागठबंधन के सभी घटक दलों के बीच अभी सीटों का मसला पूरी तरह नहीं सुलझा है।

Mon, 20 Oct 2025 12:50 PM

राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बिहार चुनाव के लिए राजद ने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। यहां आपको बता दें कि साल 2020 में राजद ने 144 उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े किए थे। इस बार राजद ने 143 उम्मीदवार ही अब तक खड़े किए हैं। भले ही राष्ट्रीय जनता दल ने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है लेकिन महागठबंधन के सभी घटक दलों के बीच अभी सीटों का मसला पूरी तरह नहीं सुलझा है।

RJD ने 143 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है उसमें सबसे पहला नाम तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव वैशाली की राघोपुर सीट से चुनावी दंगल में होंगे। पार्टी ने मधेपुरा की बिहारीगंज सीट से रेणु कुशवाहा, पूर्णिया की बैंसी सीट से अब्दुस सुभान और मुजफ्फरपुर जिले की बोचहां सुरक्षित सीट से अमर पासवान को टिकट थमाया है। इसके अलावा सारण के तरैया से शैलेंद्र प्रताप सिंह, सहरसा जिले की महिषी सीट से गौतम कृष्णा और जमुई की झाझा सीट से जय प्रकाश यादव को मैदान में उतारा गया है।

अन्य उम्मीदवारों की सूची इस प्रकार है-: सीट- प्रत्याशी | क्रम | सीट | विधानसभा संख्या | उम्मीदवार का नाम | | 1 | राघोपुर | 128 | तेजस्वी प्रसाद यादव |

| 2 | बिहारीगंज | 71 | रेनु कुशवाहा |

| 3 | बैसी | 57 | अब्दुस सुब्हान |

| 4 | बोचहां | 91 | अमर पासवान |

| 5 | वारसलीगंज | 239 | अनीता देवी महतो |

| 6 | तरैया | 116 | शैलेन्द्र प्रताप सिंह |

| 7 | महिषी | 77 | गौतम कृष्ण BDO |

| 8 | झाझा | 242 | जय प्रकाश यादव |

| 9 | अलीनगर | 81 | विनोद मिश्रा |

| 10 | अस्तावन | 171 | रवि रंजन कुमार |

| 11 | मटिहानी | 144 | बोगो सिंह |

| 12 | दरभंगा ग्रामीण | 82 | ललित यादव |

| 13 | कुरहानी | 93 | बाबुलु कुशवाहा |

| 14 | केवटी | 86 | डॉ. फराज फातमी |

| 15 | गायघाट | 88 | निरंजन यादव |

| 16 | सिमरी बख्तियारपुर | 76 | युसुफ सल्लाउद्दीन |

| 17 | हसनपुर | 140 | माला पुष्पम |

| 18 | मधेपुरा | 73 | प्रो. चंद्रशेखर |

| 19 | मधुबन | 18 | संध्या रानी कुशवाहा |

| 20 | इमामगंज | 227 | ऋतु प्रिया चौधरी |

| 21 | बराचट्टी | 228 | तनुश्री मांझी |

| 22 | कांटी | 95 | इज़राइल मंसूरी |

| 23 | हथुआ | 104 | राजेश कुशवाहा |

| 24 | सहेबगंज | 98 | पृथ्वी राय |

| 25 | सिंहेश्वर | 72 | चंद्रहास चौपाल |

| 26 | बैकुंठपुर | 99 | प्रेम शंकर यादव |

| 27 | बरौली | 100 | दिलीप सिंह |

| 28 | हाजीपुर | 123 | देव कुमार चौधरी |

| 29 | बहादुरपुर | 85 | भोला यादव |

| 30 | सिवान | 105 | अवध बिहारी चौधरी |

| 31 | बड़हरिया | 110 | अरुण गुप्ता |

| 32 | मीनापुर | 90 | मुन्ना यादव |

| 33 | रघुनाथपुर | 108 | ओसामा शहाब |

| 34 | छपरा | 118 | शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल |

| 35 | गरखा | 119 | सुरेंद्र राम |

| 36 | महाराजगंज | 112 | विशाल जायसवाल |

| 37 | एकमा | 113 | श्रीकांत यादव |

| 38 | बनियापुर | 115 | चांदनी देवी सिंह |

| 39 | अत्री | 233 | वजयंती देवी |

| 40 | राजौली | 235 | पिंकी चौधरी |

| 41 | पारू | 97 | शंकर यादव |

| 42 | मरहौरा | 117 | जितेंद्र राय |

| 43 | गोरीकोठी | 111 | अनावरूल हक अंसारी |

| 44 | लालगंज | 124 | शिवानी शुक्ला |

| 45 | परसा | 121 | डॉ करिश्मा राय |

| 46 | सोनपुर | 122 | डॉ रमणुज प्रसाद |

| 47 | सरायरंजन | 136 | अरविंद सहनी |

| 48 | मोरवा | 135 | रणविजय साहू |

| 49 | चेरिया-बरियारपुर | 141 | सुशील सिंह कुशवाहा |

| 50 | उजियारपुर | 134 | आलोक मेहता |

| 51 | महुआ | 126 | डॉ मुकेश रौशन |

| 52 | अलौली | 148 | रामवृक्ष सदा |

| 53 | महनार | 129 | रविंद्र सिंह |

| 54 | पातेपुर | 130 | प्रेमा चौधरी |

| 55 | समस्तीपुर | 133 | अख्तरुल इस्लाम शहीन |

| 56 | तारापुर | 164 | अरुण शाह |

| 57 | अमनौर | 120 | सुनील राय |

| 58 | मोकामा | 178 | वीणा देवी |

| 59 | मोहिउद्दीननगर | 137 | डॉ ईजा यादव |

| 60 | वैशाली | 125 | अजय कुशवाहा |

| 61 | सहेबपुर कमाल | 145 | सतानंद संभुद्ध |

| 62 | बाढ़ | 179 | कर्मवीर सिंह |

| 63 | मुंगेर | 165 | अविनाश विद्यार्थी |

| 64 | परबत्ता | 151 | डॉ संजीव सिंह |

| 65 | सूर्यगढ़ा | 167 | प्रेम सागर चौधरी |

| 66 | मनेर | 187 | भाई वीरेन्द्र |

| 67 | इसलामपुर | 174 | राकेश रौशन |

| 68 | शेखपुरा | 169 | विजय सम्राट |

| 69 | मसौढ़ी | 189 | रेखा पासवान |

| 70 | नरकटिया | 12 | डॉ शमीम अहमद |

| 71 | हिलसा | 175 | शक्ति सिंह |

| 72 | हरसिद्धि | 13 | राजेंद्र राम |

| 73 | दानापुर | 186 | ऋत्तल राय |

| 74 | बख्तियारपुर | 180 | अनिरुद्ध यादव |

| 75 | बांकीपुर | 182 | रेखा गुप्ता |

| 76 | गोबिंदपुर | 238 | पुर्निमा देवी |

| 77 | फतुहा | 185 | डॉ. रमानान्द यादव |

| 78 | रामनगर | 2 | सुभोध पासवान |

| 79 | कल्याणपुर | 16 | मनोज यादव |

| 80 | मोतीहारी | 19 | देवा गुप्ता |

| 81 | सन्देश | 192 | डिपु राणा |

| 82 | नरकटियागंज | 3 | दीपक यादव |

| 83 | बड़हरा | 193 | रामबाबू पासवान |

| 84 | जगदीशपुर | 197 | कुनाल किशोर |

| 85 | शाहपुर | 198 | राहुल तिवारी |

| 86 | ब्रह्मपुर | 199 | शंभु नाथ |

| 87 | चिरैया | 20 | लक्ष्मी नारायण प्रसाद |

| 88 | धाका | 21 | फैसल रहमान |

| 89 | श्योहर | 22 | नवनीत झा |

| 90 | परिहार | 25 | स्मिता पुरवे गुप्ता |

| 91 | सुरसंड | 26 | सैयद अबू जोन |

| 92 | बाजपट्टी | 27 | मुकेश यादव |

| 93 | सीतामढ़ी | 28 | सुनील कुशवाहा |

| 94 | रुनीसैदपुर | 29 | चंदन कुमार |

| 95 | बेलसंड | 30 | संजय गुप्ता |

| 96 | खजौली | 33 | बृज किशोर यादव |

| 97 | बाबूबरही | 34 | अरुण कुशवाहा |

| 98 | बिस्फी | 35 | आसिफ अहमद |

| 99 | मधुबनी | 36 | समीर महसेठ |

| 100 | राजनगर | 37 | प्रो. विष्णु राम |

| 101 | लौकाहा | 40 | भारत भूषण मंडल |

| 102 | त्रिवेणीगंज | 44 | संतोष सरदार |

| 103 | छातापुर | 45 | डॉ विपिन कुमार नोनिया |

| 104 | नरमली | 41 | बैजनाथ मेहता (सेवानिवृत्त IRS) |

| 105 | नरपतगंज | 46 | मनीष यादव |

| 106 | रानीगंज | 47 | अविनाश पंगलम |

| 107 | जोकीहाट | 50 | शाहनवाज आलम |

| 108 | ठाकुरगंज | 53 | सउद आलम |

| 109 | कोचाधामन | 55 | मुजाहिद आलम |

| 110 | रुपौली | 60 | बीमा भारती |

| 111 | धमदाहा | 61 | संतोष कुशवाहा |

| 112 | प्राणपुर | 66 | इशरत परवीन |

| 113 | पिरपैंती | 154 | राम विलास पासवान |

| 114 | कहलगांव | 155 | रजनीश भारती |

| 115 | सुल्तानगंज | 157 | चंदन सिन्हा |

| 116 | नाथनगर | 158 | शेख ज़ेयाउल हसन |

| 117 | ढोरैया | 160 | त्रिभुवन दास |

| 118 | कटोरिया | 162 | स्वीटी सीमा हेम्ब्रम |

| 119 | बेलहर | 163 | चनक्या प्रकाश रंजन |

| 120 | रामगढ़ | 203 | अजीत सिंह |

| 121 | मोहनिया | 204 | श्वेता सुमन |

| 122 | भभुआ | 205 | बीरेन्द्र कुशवाहा |

| 123 | चैनपुर | 206 | बृज किशोर बिंद |

| 124 | सासाराम | 208 | सतेन्द्र साह |

| 125 | दिनारा | 210 | राजेश यादव |

| 126 | नोखा | 211 | अनीता देवी नोनिया |

| 127 | चकाई | 243 | सावित्री देवी |

| 128 | डेहरी | 212 | गुड्डू चंद्रवंशी |

| 129 | कुरथा | 215 | सुदय यादव |

| 130 | जहानाबाद | 216 | राहुल शर्मा |

| 131 | मखदुमपुर | 218 | सुबेदार दास |

| 132 | गोह | 219 | अमरेन्द्र कुशवाहा |

| 133 | ओबरा | 220 | ऋषि कुमार |

| 134 | नबीनगर | 221 | आमोद चंद्रवंशी |

| 135 | रफीगंज | 224 | डॉ गुलाम शाहिद |

| 136 | गुरु | 225 | विनय कुमार |

| 137 | शेरघाटी | 226 | प्रमोद वर्मा |

| 138 | बोध गया | 229 | कुमार सर्वजीत पासवान |

| 139 | टिकारी | 231 | अजय डांगी |

| 140 | बेलगंज | 232 | विश्वनाथ कुमार सिंह |

| 141 | नवादा | 237 | कौशल यादव |

| 142 | जमुई | 241 | शमशाद आलम |