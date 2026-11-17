आरजेडी एमपी अभय कुशवाहा ने कहा है कि बीजेपी को छोड़कर राजद के साथ आ जाएं तो निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। कुशवाहा के बयान पर सियासत भी तेज हो गई है।

लालू, तेजस्वी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का नीतीश कुमार से मोहभंग नहीं हो रहा है। पार्टी के सांसद अभय कुशवाहा ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर दिया है। कहा है कि बीजेपी को छोड़कर राजद के साथ आ जाएं तो निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। कुशवाहा के बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने इस ऑफर से किनारा कर लिया है तो बीजेपी और जदयू ने राजद सांसद पर पलटवार किया है। राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने भी नीतीश कुमार को राजद के साथ आने की सलाह दी है।

बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ऐसी धूरी बन चुके हैं कि एनडीए और महागठबंध दोनों को उनकी दरकार रहती है। राज्य में बीजेपी, जदयू, हम, लोजपा आर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा(रालोमो) के एनडीए की सरकार है जिसमें सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री हैं। इस बीच आरजेडी के औरंगाबाद सांसद अभय कुशवाहा का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि है कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आ जाएं तो निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा।

अभय कुशवाहा ने कहा कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने पहले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। अब नीतीश कुमार इधर आ जाते हैं तो तेजस्वी यादव निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लालू यादव लोगों को बनाने का काम करते हैं। यह अलग बात है कि लोग बाद में भूल जाते हैं और गाली देते हैं।

कुशवाहा के इस बयान पर सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा है कि नीतीश कुमार कई बार सार्वजनिक रूप से यह कह चुके हैं कि राजद के साथ जाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। निशांत कुमार के लिए उनके पिता ही आदर्श हैं। दोनों नेता विकास की राजनीति करते आए हैं और विकास का मतलब है एनडीए। उधर जदयू प्रवक्ता नवल शर्मा ने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को नीतीश कुमार की कृपा से कुछ दिनों के लिए सत्ता भोगने का मौका मिल गया था। अब ये फिर से उसी फिराक में हैं। लेकिन, बिल्ली के भाग्य से छीका बार-बार नहीं टूटता। अभय कुशवाहा को अपनी पार्टी के भविष्य की चिंता करना चाहिए। उन्हें याद रखना चाहिए कि निशांत कुमार कोई सामान्य नेता नहीं हैं।

दूसरी ओर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ सरकार बनाने के लिए किसी सरकार को तोड़ने में विश्वास नहीं करती है। हमारी पार्टी किसी गठबंधन को तोड़ने या कोई अनैतिक गठबंधन करना नहीं चाहती है। अगर नई सरकार बनाने से राज्य का भला नहीं होना हो और स्पष्ट उद्येश्य नहीं हो तो कांग्रेस सरकार बदलना नहीं चाहती है।