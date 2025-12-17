Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsRJD taunt nda and give two fromula for win in bihar election
राजद ने बिहार चुनाव में NDA की जीत के 2 फॉर्मूले बताए, खाते में 10000 रुपये भेजने पर कसा तंज

संक्षेप:

Dec 17, 2025 01:58 pm ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ ही वक्त पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में दस-दस हजार रुपये भेजे जाने को लेकर विवाद नहीं थम रहा। विपक्षी पार्टियों का आऱोप है कि सरकार ने बड़े पैमाने पर पैसों का इस्तेमाल कर वोट को प्रभावित किया है। अब राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में पैसे भेजे जाने और बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर तंज कसा है। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि बिहार चुनाव में जिस तरह से एनडीए की जीत हुई है उससे 2 फॉर्मूले ईजाद हुए हैं।

राजद ने एक्स पर लिखा, ‘इस बिहार चुनाव, चुनाव आयोग की मदद से सत्तारूढ़ दल के चुनाव जीतने से जुड़े 2 फॉर्मूले ईजाद हुए! पहला: बीच चुनाव पैसे बांट दो, दूसरा: वोट लेकर चुनाव बाद पैसे वापस ले लो! इसका सौजन्य वर्तमान भाजपाई चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त को जाता है! 5 साल या 20 साल, कितनी ही घटिया सरकार चलाओ, बीच चुनाव जनता के पैसे जनता में ही बांटकर फटेहाल व्यवस्था पर अस्थाई चुनावी रफू कर लो!’

RJD ने पुरुषों के खाते में पैसे भेजने का लगाया था आरोप

आपको बता दें कि अभी कुछ ही दिनों पहले राजद ने एक एक्स पर एक अन्य पोस्ट के जरिए एनडीए पर निशाना साधा था। राजद ने एक्स पर लिखा था, 'बिहार में एनडीए नेताओं और अधिकारियों को रिश्वत देकर वोट खरीदने और सत्ता पाने की इतनी हड़बड़ी थी कि बेचारे भयंकर गड़बड़ी कर बैठे। बेचैनी और असुरक्षा इतनी ज्यादा थी कि महिलाओं की बजाय 10,000 रुपए पुरुषों के खाते में भेज दिए।

अब पुरुषों को दस हजार रुपए लौटाने के लिए लव लेटर लिखे जा रहे है। बिहार में भुखमरी, महंगाई, पलायन और बेरोजगारी इतनी अधिक है कि ये हजार तो तो जिस वक्त डाले होंगे उसी समय खर्च हो गया होगा। बेचारे पुरुष अब यह लोन राशि बिल्कुल भी नहीं लौटायेंगे क्योंकि पहले उनका वोट लौटाओं। EVM, धांधली, वोट खरीदी, वोट चोरी और मशीनरी से बनाई सरकारों को कितने दिन छुपाओगे? सच एक दिन बाहर निकलेगा।'

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
