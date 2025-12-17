राजद ने बिहार चुनाव में NDA की जीत के 2 फॉर्मूले बताए, खाते में 10000 रुपये भेजने पर कसा तंज
राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में पैसे भेजे जाने और बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर तंज कसा है। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि बिहार चुनाव में जिस तरह से एनडीए की जीत हुई है उससे 2 फॉर्मूले ईजाद हुए हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ ही वक्त पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में दस-दस हजार रुपये भेजे जाने को लेकर विवाद नहीं थम रहा। विपक्षी पार्टियों का आऱोप है कि सरकार ने बड़े पैमाने पर पैसों का इस्तेमाल कर वोट को प्रभावित किया है। अब राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में पैसे भेजे जाने और बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर तंज कसा है। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि बिहार चुनाव में जिस तरह से एनडीए की जीत हुई है उससे 2 फॉर्मूले ईजाद हुए हैं।
राजद ने एक्स पर लिखा, ‘इस बिहार चुनाव, चुनाव आयोग की मदद से सत्तारूढ़ दल के चुनाव जीतने से जुड़े 2 फॉर्मूले ईजाद हुए! पहला: बीच चुनाव पैसे बांट दो, दूसरा: वोट लेकर चुनाव बाद पैसे वापस ले लो! इसका सौजन्य वर्तमान भाजपाई चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त को जाता है! 5 साल या 20 साल, कितनी ही घटिया सरकार चलाओ, बीच चुनाव जनता के पैसे जनता में ही बांटकर फटेहाल व्यवस्था पर अस्थाई चुनावी रफू कर लो!’
RJD ने पुरुषों के खाते में पैसे भेजने का लगाया था आरोप
आपको बता दें कि अभी कुछ ही दिनों पहले राजद ने एक एक्स पर एक अन्य पोस्ट के जरिए एनडीए पर निशाना साधा था। राजद ने एक्स पर लिखा था, 'बिहार में एनडीए नेताओं और अधिकारियों को रिश्वत देकर वोट खरीदने और सत्ता पाने की इतनी हड़बड़ी थी कि बेचारे भयंकर गड़बड़ी कर बैठे। बेचैनी और असुरक्षा इतनी ज्यादा थी कि महिलाओं की बजाय 10,000 रुपए पुरुषों के खाते में भेज दिए।
अब पुरुषों को दस हजार रुपए लौटाने के लिए लव लेटर लिखे जा रहे है। बिहार में भुखमरी, महंगाई, पलायन और बेरोजगारी इतनी अधिक है कि ये हजार तो तो जिस वक्त डाले होंगे उसी समय खर्च हो गया होगा। बेचारे पुरुष अब यह लोन राशि बिल्कुल भी नहीं लौटायेंगे क्योंकि पहले उनका वोट लौटाओं। EVM, धांधली, वोट खरीदी, वोट चोरी और मशीनरी से बनाई सरकारों को कितने दिन छुपाओगे? सच एक दिन बाहर निकलेगा।'