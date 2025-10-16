बिहार चुनाव: RJD ने टिकट बंटवारे में एमवाई को दी तवज्जो, राजनीतिक परिवारों का भी बोलबाला

संक्षेप: राजद के उम्मीदवारों में परिवारवाद का बोलबाला है। बेलागंज से पिछली बार सुरेन्द्र यादव चुनाव जीते थे। पिछले साल वे सांसद बन गए। उपचुनाव में उनके बेटे विश्वनाथ यादव को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन वे हार गए थे। इस बार भी राजद ने विश्वनाथ यादव को ही उम्मीदवार बनाया है।

महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का औपचारिक एलान हुए बिना ही राजद ने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। अब तक 84 से अधिक उम्मीदवारों को पार्टी ने सिम्बल दे दिया है। इनमें कुछ ऐसी भी सीटें हैं, जहां से पिछली बार महागठबंधन के अन्य घटक दल चुनावी मैदान में उतरा था। पार्टी की ओर से 35 उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक हुई है। टिकट वितरण में एम-वाई को प्राथमिकता दी गई है।

पार्टी ने पुराने चेहरों पर ही अधिक भरोसा किया है। 22 मौजूदा विधायकों को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि दो सीट पर विधायक के बेटे चुनावी मैदान में उतरेंगे। सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहेब को रघुनाथपुर से उम्मीदवार बनाने के लिए मौजूदा विधायक हरिशंकर यादव को बे-टिकट कर दिया गया है।

हाल ही में राजद का दामन थामने वाले परबत्ता विधायक डॉ. संजीव को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने टिकट वितरण में अपने जनाधार वोट मुस्लिम और यादव का पूरा ख्याल रखा है। पार्टी ने 35 में से 18 यादवों को चुनावी मैदान में उतारा है। तीन मुस्लिम को भी उम्मीदवार बनाया है। एससी श्रेणी से चार को उम्मीदवार बनाया गया है। अतिपिछड़ा समुदाय और सवर्ण से चार-चार प्रत्याशी बनाए गए हैं।

छह नए उम्मीदवार मैदान में राजद ने अब तक छह नए चेहरे उतारे हैं। बोचहां से पिछली बार रमई राम चुनाव लड़े थे। इस बार अमर पासवान को उम्मीदवार बनाया गया है। पिछली बार पारू कांग्रेस के कोटे में था। इस बार राजद ने शंकर यादव को उम्मीदवार बनाया है। शंकर पिछली बार पारू से निर्दलीय लड़े थे। राजद से वे पहली बार चुनाव लड़ेंगे।

मुंगेर से मुकेश यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। पिछली बार अविनाश कुमार विद्यार्थी लड़े थे। हसनपुर से लालू प्रसाद के बड़े बेटे चुनावी मैदान में थे। पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद इस बार राजद ने माला पुष्पम को उम्मीदवार बनाया है। बनियापुर से चांदनी सिंह तो संदेश से दीपू यादव पहली बार चुनावी मैदान में उतरेंगे।

