Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsRjd targets muslim and yadav in ticket distribution for bihar election

बिहार चुनाव: RJD ने टिकट बंटवारे में एमवाई को दी तवज्जो, राजनीतिक परिवारों का भी बोलबाला

संक्षेप: राजद के उम्मीदवारों में परिवारवाद का बोलबाला है। बेलागंज से पिछली बार सुरेन्द्र यादव चुनाव जीते थे। पिछले साल वे सांसद बन गए। उपचुनाव में उनके बेटे विश्वनाथ यादव को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन वे हार गए थे। इस बार भी राजद ने विश्वनाथ यादव को ही उम्मीदवार बनाया है।

Thu, 16 Oct 2025 06:45 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
share Share
Follow Us on
बिहार चुनाव: RJD ने टिकट बंटवारे में एमवाई को दी तवज्जो, राजनीतिक परिवारों का भी बोलबाला

महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का औपचारिक एलान हुए बिना ही राजद ने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। अब तक 84 से अधिक उम्मीदवारों को पार्टी ने सिम्बल दे दिया है। इनमें कुछ ऐसी भी सीटें हैं, जहां से पिछली बार महागठबंधन के अन्य घटक दल चुनावी मैदान में उतरा था। पार्टी की ओर से 35 उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक हुई है। टिकट वितरण में एम-वाई को प्राथमिकता दी गई है।

पार्टी ने पुराने चेहरों पर ही अधिक भरोसा किया है। 22 मौजूदा विधायकों को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि दो सीट पर विधायक के बेटे चुनावी मैदान में उतरेंगे। सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहेब को रघुनाथपुर से उम्मीदवार बनाने के लिए मौजूदा विधायक हरिशंकर यादव को बे-टिकट कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें:आधे सर्वण और आधे दलित, 13 फीसदी महिलाएं; बीजेपी ने टिकट से साधा सामाजिक समीकरण
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

हाल ही में राजद का दामन थामने वाले परबत्ता विधायक डॉ. संजीव को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने टिकट वितरण में अपने जनाधार वोट मुस्लिम और यादव का पूरा ख्याल रखा है। पार्टी ने 35 में से 18 यादवों को चुनावी मैदान में उतारा है। तीन मुस्लिम को भी उम्मीदवार बनाया है। एससी श्रेणी से चार को उम्मीदवार बनाया गया है। अतिपिछड़ा समुदाय और सवर्ण से चार-चार प्रत्याशी बनाए गए हैं।

छह नए उम्मीदवार मैदान में

राजद ने अब तक छह नए चेहरे उतारे हैं। बोचहां से पिछली बार रमई राम चुनाव लड़े थे। इस बार अमर पासवान को उम्मीदवार बनाया गया है। पिछली बार पारू कांग्रेस के कोटे में था। इस बार राजद ने शंकर यादव को उम्मीदवार बनाया है। शंकर पिछली बार पारू से निर्दलीय लड़े थे। राजद से वे पहली बार चुनाव लड़ेंगे।

मुंगेर से मुकेश यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। पिछली बार अविनाश कुमार विद्यार्थी लड़े थे। हसनपुर से लालू प्रसाद के बड़े बेटे चुनावी मैदान में थे। पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद इस बार राजद ने माला पुष्पम को उम्मीदवार बनाया है। बनियापुर से चांदनी सिंह तो संदेश से दीपू यादव पहली बार चुनावी मैदान में उतरेंगे।

राजनीतिक परिवारों का बोलबाला

राजद के उम्मीदवारों में परिवारवाद का बोलबाला है। बेलागंज से पिछली बार सुरेन्द्र यादव चुनाव जीते थे। पिछले साल वे सांसद बन गए। उपचुनाव में उनके बेटे विश्वनाथ यादव को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन वे हार गए थे। इस बार भी राजद ने विश्वनाथ यादव को ही उम्मीदवार बनाया है। मुंगेर से प्रत्याशी मुकेश यादव जमुई से लोस चुनाव लड़ने वाली अर्चना कुमारी के पति हैं। रघुनाथपुर से चुनाव लड़ रहे ओसामा साहेब सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे हैं।

हसनपुर से माला पुष्पम चुनाव लड़ रही हैं। उनके पति सुनील कुमार पुष्पम कई बार के विधायक रह चुके हैं। बनियापुर से चुनाव लड़ रहीं चांदनी सिंह पूर्व विधायक अशोक सिंह की पत्नी हैं। संदेश की मौजूदा विधायक किरण देवी के बेटे दीपू यादव को राजद ने टिकट दिया है।

ये भी पढ़ें:लव-कुश और धानुक को 23 सीट, यादव और युवाओं को भी टिकट; JDU की सोशल इंजीनियरिंग
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News RJD Tejashwi Yadav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।