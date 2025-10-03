RJD suffers setback in Munger District President Triloki Narayan joins BJP Jaiswal provides membership मुंगेर में RJD को झटका; जिलाध्यक्ष त्रिलोकी नारायण BJP में शामिल, जायसवाल ने दिलाई सदस्यता, Bihar Hindi News - Hindustan
मुंगेर में RJD को झटका; जिलाध्यक्ष त्रिलोकी नारायण BJP में शामिल, जायसवाल ने दिलाई सदस्यता

बिहार चुनाव से पहले मुंगेर में राजद को झटका लगा है। पार्टी के जिलाध्यक्ष त्रिलोकी नारायण शर्मा ने भाजपा का दामन थाम लिया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। जायसवाल ने कहा कि त्रिलोकी नारायण के पार्टी में शामिल होने से मुंगेर में भाजपा मजबूत होगी।

sandeep हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, मुंगेरFri, 3 Oct 2025 06:58 PM
बिहार चुनाव से पहले सियासी दलों के नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला जारी है। मुंगेर के राजद जिलाध्यक्ष त्रिलोकी नारायण शर्मा शुक्रवार को भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने पटना में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ दिलीप जायसवाल के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर मुंगेर जिला अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार पोद्दार भी मौजूद थे।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि त्रिलोकी नारायण शर्मा के भाजपा में शामिल होने से मुंगेर जिला मे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, इससे भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। त्रिलोकी नाथ शर्मा के साथ मुंगेर के मंजेश कुमार, रामबालक मंडल, मनीष कुमार, विजय पासवान, संजय सिंह, डॉ चंदन कुमार सहित कई राजद के कार्यकर्ता ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।

भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ अरूण कुमार पोद्दार ने इनको प्रदेश अध्यक्ष के समझ सदस्यता दिलाई। त्रिलोकी नारायण शर्मा ने कहा कि भाजपा की नीति और सिद्धांत से प्रेरित होकर उन्होंने राजद छोड़ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। जिले में भाजपा को मजबूत करने के लिए वह साथियों के साथ मिलकर काम करेंगे।