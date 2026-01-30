UGC बिल पर RJD का स्टैंड क्या? सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान आया

संक्षेप: मृ्त्युंजय तिवारी ने कहा कि यूजीसी बिल सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है। इस पर अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कॉलेज और विश्वविद्यालयों के लिए नए UGC कानून पर बहस जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तत्काल रोक लगा दिया है। आदेश दिया गया है कि 2012 का कानून फिलहाल लागू रहेगा। राजनैतिक दलों की प्रतिक्रिया भी इस मसले पर आ रही है। कांग्रेस और जदयू के बाद राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का इस मुद्दे पर बयान आया है।

राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि यह मामला कोर्ट के दायरे में है। इस पर कोई राजनैतिक प्रतिक्रिया दिया जाना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी मामले पर संज्ञान लिया और इस पर तत्काल रोक लगा दिया कोर्ट मेंआगे सुनवाई होगी। माननीय न्यायालय के फैसले पर कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं दिया जाना चाहिए। सबको इस पर इंतजार करना चाहिए। इस केस में जब तक सर्वोच्च न्यायालय का कोई फैसला अंतिम रूप से नहीं आ जाता है, तब तक पार्टी इस पर ध्यान रखेगी।

इससे पहले जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने भी यही बात कही थी। गुरुवार को उन्होंने बयान दिया कि यूजीसी नियमावली पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप कर दिया है तो कुछ कहना ठीक नहीं होगा। न्यायालय का फैसला आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जबकि बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देगी।

कांग्रेस प्रवक्ता असीत नाथ तिवारी ने कहा कि यूजीसी के नए नियम में त्रुटि थी। इस पर न्यायालय ने सही कदम उठाया है। उन्होंने यूजीसी बिल को गलत तरीके से फ्रेम किया गया था। इस मामले में कोर्ट से उचित और न्यायसंगत फैसला आएगा। कोर्ट का फैसला समाज के सभी लोगों के हित में होगा ऐसा विश्वास है।