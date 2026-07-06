बांकीपुर उपचुनाव में राजद ने किया जीत का दावा, शक्ति सिंह बोले- उम्मीद है सहयोगी साथ देंगे

बांकीपुर उपचुनाव: बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में महागठबंधन की तरफ से अब तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है। इस बीच राजद प्रवक्ता ने दावा किया है कि इस सीट से राजद के प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। उन्होंने सहयोगी दलों से समर्थन की उम्मीद भी जताई है।

बांकीपुर उपचुनाव: पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बेहद ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस सीट पर महागठबंधन का प्रत्याशी कौन होगा? अभी इसपर सस्पेंस कायम है। इस बीच राजद और कांग्रेस में इस सीट पर प्रत्याशी उतारने को लेकर खींचतान भी देखने को मिली है। अब राष्ट्रीय जनता दल ने दावा किया है कि पार्टी इस सीट पर जीत हासिल करेगी। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी इस बार बांकीपुर विधानसभा उप चुनाव में जीत हासिल करेगी।श

शक्ति यादव ने आज बयान जारी कर कहा कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही उनकी पार्टी तैयारियों में जुट गई है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में उनकी पार्टी के उम्मीदवार को पचास हजार के आसपास मत मिले थे, जो इस क्षेत्र में उनकी पार्टी के बढ़ते प्रभाव का संकेत थे। राजद प्रवक्ता ने कहा कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर लगातार काम करते रहे हैं और ऐसी जमीन तैयार कर ली गयी है जिसमें सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशी को पराजित किया जा सके।

सहयोगी दलों से समर्थन की उम्मीद- राजद उन्होंने कहा कि गठबंधन के सहयोगी दलों से उम्मीद है कि वह इस उपचुनाव में राजद प्रत्याशी का पूरा समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि राजद इस बार बांकीपुर का चुनाव मुस्तैदी से लड़ेगी और जीत कर दिखाएगी। उल्लेखनीय है कि बांकीपुर भाजपा की परंपरागत विधानसभा सीट है और यहां से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लम्बे समय से जीत हासिल करते रहे हैं। नीतिन नवीन के राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद यह सीट खाली हुई है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने के बाद इस सीट पर लड़ाई और भी दिलचस्प हो गई है, वहीँ अपने परंपरागत मतों के दम पर राजद ने भी ताल ठोक दिया है।

बांकीपुर सीट के लिए नामांकन शुरू, 30 जुलाई को चुनाव बता दें कि बिहार में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रकिया शुरु हो गई। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय ने यहां बताया अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई और 13 जुलाई तक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 14 जुलाई को होगी जबकि 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।