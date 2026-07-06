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बांकीपुर उपचुनाव में राजद ने किया जीत का दावा, शक्ति सिंह बोले- उम्मीद है सहयोगी साथ देंगे

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बांकीपुर उपचुनाव: बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में महागठबंधन की तरफ से अब तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है। इस बीच राजद प्रवक्ता ने दावा किया है कि इस सीट से राजद के प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। उन्होंने सहयोगी दलों से समर्थन की उम्मीद भी जताई है। 

बांकीपुर उपचुनाव में राजद ने किया जीत का दावा, शक्ति सिंह बोले- उम्मीद है सहयोगी साथ देंगे

बांकीपुर उपचुनाव: पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बेहद ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस सीट पर महागठबंधन का प्रत्याशी कौन होगा? अभी इसपर सस्पेंस कायम है। इस बीच राजद और कांग्रेस में इस सीट पर प्रत्याशी उतारने को लेकर खींचतान भी देखने को मिली है। अब राष्ट्रीय जनता दल ने दावा किया है कि पार्टी इस सीट पर जीत हासिल करेगी। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी इस बार बांकीपुर विधानसभा उप चुनाव में जीत हासिल करेगी।श

शक्ति यादव ने आज बयान जारी कर कहा कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही उनकी पार्टी तैयारियों में जुट गई है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में उनकी पार्टी के उम्मीदवार को पचास हजार के आसपास मत मिले थे, जो इस क्षेत्र में उनकी पार्टी के बढ़ते प्रभाव का संकेत थे। राजद प्रवक्ता ने कहा कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर लगातार काम करते रहे हैं और ऐसी जमीन तैयार कर ली गयी है जिसमें सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशी को पराजित किया जा सके।

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सहयोगी दलों से समर्थन की उम्मीद- राजद

उन्होंने कहा कि गठबंधन के सहयोगी दलों से उम्मीद है कि वह इस उपचुनाव में राजद प्रत्याशी का पूरा समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि राजद इस बार बांकीपुर का चुनाव मुस्तैदी से लड़ेगी और जीत कर दिखाएगी। उल्लेखनीय है कि बांकीपुर भाजपा की परंपरागत विधानसभा सीट है और यहां से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लम्बे समय से जीत हासिल करते रहे हैं। नीतिन नवीन के राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद यह सीट खाली हुई है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने के बाद इस सीट पर लड़ाई और भी दिलचस्प हो गई है, वहीँ अपने परंपरागत मतों के दम पर राजद ने भी ताल ठोक दिया है।

बांकीपुर सीट के लिए नामांकन शुरू, 30 जुलाई को चुनाव

बता दें कि बिहार में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रकिया शुरु हो गई। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय ने यहां बताया अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई और 13 जुलाई तक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 14 जुलाई को होगी जबकि 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।

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बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए 30 जुलाई को मतदान कराया जाएगा। मतों की गणना 03 अगस्त को होगी और 04 अगस्त तक चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य नितिन नवीन के विधायक पद से इस्तीफे देने के कारण रिक्त हुई बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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