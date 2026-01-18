नायक नहीं खलनायक है तू, अनंत सिंह का वीडियो शेयर कर RJD प्रवक्ता का दावा- नीतीश का दुलारा..
इधर इस वीडियो को शेयर करते हुए राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की प्रवक्ता ने लिखा, ‘नायक नहीं खलनायक है तू..सुशासन को धुएं में उड़ाता हुआ अनंत सिंह! नीतीश जी का दुलारा खलनायक अस्पताल में सिगरेट पीते हुए रीलबाजी कर रहे है!’
मोकामा के बाहुबली और जनता दल (यूनाइटेड) के विधायक अनंत सिंह का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने इस वीडियो को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर शेयर किया है। राजद प्रवक्ता का दावा है कि मोकामा विधायक अस्पताल के अंदर सिगरेट पी रहे हैं। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान डॉट कॉम इस वायरल वीडियो की कतई पुष्टि नहीं करता है।
मोकामा विधायक अनंत सिंह इस दिनों पटना के बेउर जेल में बंद हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि अनंत सिंह का यह वायरल वीडियो पटना के IGIMS का है। स्वास्थ्य कारणों की वजह से अनंत सिंह यहां नियमित चेकअप के लिए आते हैं। राजद के और प्रवक्ता एजाज अहमद ने भी इस वीडियो को लेकर सवाल उठााए हैं।
एजाज अहमद ने कहा है कि वीडियो के सामने आने के बाद भी बीजेपी और जदयू चुप क्यों हैं? उन्होंने कहा कि आखिर धूम्रपान निषेध का पालन कब किया जाएगा। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान हुई एक हत्या के केस में अनंत सिंह जेल चले गए थे। इस चुनाव में अनंत सिंह ने जेल से ही चुनाव लड़ा था और जीत भी गए थे।