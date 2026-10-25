अनंत सिंह पर RJD सॉफ्ट? शक्ति यादव बोले- जब उनका विरोध हुआ तो JDU खामोश रही

अनंत सिंह के निष्कासन पर राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि जब उनका विरोध किया गया तो जदयू खामोश रही । इस बार काफी सक्रिय हो गई। उन्होंने अनंत सिंह सि निकाला वाले कार्यालय आदेश पर भी सवाल उठाया।

मोकामा विधायक अनंत सिंह को जदयू से निकाल दिया गया। बड़बोलेपन और पार्टी के एमएलसी उम्मीदवार नीरज कुमार का खुला विरोध छोटे सरकार के लिए महंगा पड़ा। इस पर सियासत भी तेज हो गई है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल(राजद) के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने अनंत सिंह के निष्कासन वाले कार्यालय आदेश में टेक्निकल फॉल्ट गिनाया है। साथ ही यह भी कहा कि है जब चार बार अनंत सिंह का विरोध किया गया तो पार्टी(जदयू) सक्रिय नहीं हुई। जब अनंत सिंह ने ऐसा किया तो सक्रिय हो गई। सांसद सुधाकर सिंह से भी जब अनंत सिंह के राजद में शामिल होने की संभावना का सवाल पूछा गया तो इनकार नहीं करते हुए फैसला तेजस्वी यादव पर छोड़ दिया।

अनंत सिंह को नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से एक बार फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। साल 2015 में भी जब उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय मैदान में उतर गए और जीत दर्ज की। इस बार के विधान परिषद चुनाव में जदयू के अधिकृत उम्मीदवार नीरज कुमार के विरोध में जन सुराज उम्मीदवार डॉ अनुज कुमार को समर्थन देने पर उन्हें छह साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया। उनकी विधानसभा की सदस्यता पर भी तलवार लटक रही है। इस राजनीतिक घटनाक्रम पर राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि जब किसी सिटिंग विधायक की सदस्यता रद्द की जाती है तो उसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रधान महाचसिव की सहमति और उनका निर्देश सन्निहित होता है। अनंत सिंह के निष्कासन का जो कार्यालय आदेश निकाला गया है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश का जिक्र तक नहीं है। पार्टी के संविधान के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। हालांकि, शक्ति सिंह यादव ने इसे जदयू का आंतरिक मामला करार दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि जब अनंत सिंह का चार बार विरोध किया गया तो पार्टी सक्रिय नहीं हुई। लेकिन, इस बार पार्टी काफी सक्रिय हो गया। यह सवाल भी जनता के बीच उठ रहा है। उन्होंने दावा किया कि जदयू के अंदर लगी आग इतनी आसानी से समाप्त नहीं होने वाली है। यह आग उनके अस्तित्व को छिन्न भिन्न करेगी। जदयू में कई खेमे हैं। कुछ लोग इस अभियान में लगे हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से किसी को निकाला जाए और खुद केंद्रीय मंत्री बन जाएं। जदयू अंतिम दहलीज पर पहुंचने की बाट जोह रही है। शक्ति सिंह ने यह भी कहा कि विधान परिषद चुनाव में पार्टी के चिन्ह का उपयोग नहीं होता है।