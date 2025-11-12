मुजफ्फरपुर में स्ट्रॉन्ग रूम का कैमरा बंद; राजद ने VIDEO दिखा EC से किया सवाल, आया जवाब

संक्षेप: लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर आरोप लगाया कि मुजफ्फरपुर में स्ट्रॉन्ग रूम के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए हैं, जहां मतदान के बाद ईवीएम को सुरक्षित रखा गया है। इस पर मुजफ्फरपुर के डीएम का स्पष्टीकरण आया है।

बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ईवीएम की सुरक्षा को लेकर लगातार निर्वाचन आयोग पर सवाल उठा रही है। लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी ने अब मुजफ्फरपुर में स्ट्रॉन्ग रूम के सीसीटीवी कैमरे बंद किए जाने का आरोप लगाया है। राजद की ओर से इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। अब इस मुद्दे पर मुजफ्फरपुर के डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी का स्पष्टीकरण आया है।

राजद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बुधवार को एक वीडियो पोस्ट किया, इसमें पार्टी ने आरोप लगाते हुए लिखा, “मुजफ्फरपुर में स्ट्रॉन्ग रूम का कैमरा बंद है। सभी जिलों से ऐसी ही खबरें लगातार आ रही हैं। चुनाव आयोग का ध्यान किधर है? या जानबूझकर ऐसा करवाया जा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का सारा ध्यान देश की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा को छोड़ बिहार चुनाव के मतगणना में धांधली करवाने पर है।”

इसके चंद मिनट बाद ही मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन के आधिकारिक हैंडल से भी एक वीडियो पोस्ट किया गया, इसमें दावा करते हुए लिखा गया- “जिस समय CCTV बंद होने का दावा अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जा रहा है, CCTV फुटेज है। संयोग से उसी समय बज्रगृह/मतगणना केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे थे। इस दौरान अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों ने पूर्ण संतुष्टि व्यक्त की थी।”

बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान हुआ। इसके बाद ईवीएम को सभी जिलों में स्ट्रॉन्ग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच सील करके रख दिया गया है। अब 14 नवंबर को मतगणना के लिए उन्हें खोला जाएगा।