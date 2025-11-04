Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsRjd share video of lalan singh claims union minister said Do not let the poor vote in bihar chunav
गरीबों को वोट मत डालने दो.., ललन सिंह के भाषण का वीडियो दिखा RJD ने घेरा

Tue, 4 Nov 2025 11:21 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Lalan Singh Video: बिहार चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हैं। लगभग सभी राजनीतिक दलों एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में अब राष्ट्रीय जनता दल ने केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता ललन सिंह का एक वीडियो शेयर कर बड़ा दावा किया है। राजद ने दावा किया है कि ललन सिंह अपने एक संबोधन में गरीबों को वोट देने से रोकने की बात कर रहे हैं। राजद ने इसी के साथ चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा है। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

इस वीडियो में ललन सिंह कथित तौर से कहते हैं कि एक-दो नेता है। तो चुनाव के दिन इनको घर से निकलने मत दो। इनको घर में ही बंद कर दीजिए। अगर वो बहुत हाथ-पैर जोड़ते हैं तो कहिए कि चलिए हमारे साथ अपना वोट दीजिए और घर आकर सोइए।

एक्स पर ललन सिंह क वीडियो शेयर करते हुए राजद ने लिखा, ‘केंद्रीय मंत्री ललन सिंह चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोज़र चढ़ाते हुए कह रहे कि गरीबों को वोटिंग के दिन घर से निकलने नहीं देना है! घर में बंद कर देना है, अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ेगा तो अपने साथ ले जा कर वोट गिराने देना है।कहाँ है मरा हुआ आयोग।’

