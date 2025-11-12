झूठे आंकड़े, फर्जी सर्वे; एग्जिट पोल पर बोली आरजेडी- BJP गलत करना चाहती है

संक्षेप: बिहार की जनता ने जिस उत्साह से मतदान किया है, उससे साफ़ है कि महागठबंधन दो-तिहाई बहुमत से सत्ता में आ रही है। भाजपा पूरी तरह से बौखलाई और हताश हो चुकी है।

बिहार में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 14 नवंबर को मतगणना के साथ तस्वीर साफ होगी कि किसे बहुमत मिला और कौन सरकार बनाएगा। इस बीच मंगलवार को दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के तुरंत बाद कई एजेंसियों ने एग्जिट पोल के आंकड़े जारी किए। इन तमाम एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता औऱ इस चुनाव में हिलसा से पार्टी प्रत्याशी शक्ति सिंह यादव ने एग्जिट पोल को भ्रम फैलाने वाला बताया है।

शक्ति सिंह यादव ने फेसबुक पर लिखा, 'भ्रामक एग्जिट पोल भाजपा की साजिश है। बिहार की जनता ने पहले ही बदलाव का फैसला कर लिया है। तथाकथित एग्जिट पोल पूरी तरह से झूठे, मनगढ़ंत और भाजपा प्रायोजित हैं। इनका मकसद सिर्फ़ प्रशासनिक अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना है ताकि सत्ता के इशारे पर कुछ गलत किया जा सके। लेकिन भाजपा यह भूल गई है कि बिहार की जनता अब डरने वाली नहीं है। जो एग्जिट पोल बिना ज़मीनी हकीकत और जनता की राय जाने जारी किए गए हैं, वे सिर्फ़ अपने आकाओं को खुश करने के लिए गढ़े गए आंकड़े हैं।

बिहार की जनता ने जिस उत्साह से मतदान किया है, उससे साफ़ है कि महागठबंधन दो-तिहाई बहुमत से सत्ता में आ रही है। भाजपा पूरी तरह से बौखलाई और हताश हो चुकी है। बदलाव की आंधी इतनी तेज़ है कि झूठे आंकड़ों और फर्जी सर्वे से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एग्जिट पोल नहीं, असली पोल बताएगा कि बिहार किसके साथ है।

मैं बिहार के सभी अधिकारियों से अपील करता हूं कि वे निष्पक्षता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। अगर कोई मनमानी करने की कोशिश करेगा तो बिहार की जागरूक जनता लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर हद तक जाने को तैयार है।