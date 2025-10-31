Hindustan Hindi News
नामांकन रद्द होने के खिलाफ पटना हाईकोर्ट पहुंचे, राजद-रालोजपा प्रत्याशी की अर्जी

संक्षेप: नॉमिनेशन रद्द होने के खिलाफ मोहनियां सीट से राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन और घोसी से रालोजपा प्रत्याशी राकेश कुमार सिंह ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोनों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। और नामांकन रद्द होने को चुनौती दी है।

Fri, 31 Oct 2025 02:49 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार चुनाव के बीच कैमूर की मोहनियां सीट से राजद उम्मीदवार श्वेता सुमन और घोसी से राष्टीय लोक जन शक्ति से उम्मीदवार राकेश कुमार सिंह का नामांकन रद्द किये जाने को लेकर पटना हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई हैं। दोनों याचिका को अधिवक्ता अवनीश कुमार ने दायर की हैं।अर्जी में आरोप लगाया गया है कि निर्वाची पदाधिकारी ने कानून को नजरअंदाज कर गलत तरीके से नामांकन पत्र को रद्द किया है।

पटना हाईकोर्ट पहुंचे राजद-रालोजपा प्रत्याशी

श्वेता सुमन का नामांकन पत्र जाति प्रमाण पत्र को लेकर रद्द किया गया है।जबकि राकेश कुमार सिंह का नामांकन पत्र आपराधिक इतिहास के बारे में दिये गये कॉलम में टिक नहीं लगाये जाने पर रद्द किया गया है। उन्होंने दोनों अर्जी पर जल्द सुनवाई करने का गुहार कोर्ट से लगाई है। न्यायमूर्ति ए अभिषेक रेड्डी की एकलपीठ ने उनके अनुरोध को मंजूर करते हुए शनिवार को सुनवाई करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि शनिवार को पटना हाई कोर्ट खुला हुआ है।

2020 में राजद ने मोहनियां और माले ने घोसी सीट जीती

आपको बता दें कैमूर की सभी चारों सीटों पर आरजेडी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। 2020 के चुनाव में मोहनियां से राजद की संगीता देवी की जीत हुई थी। दूसरे नंबर पर बीजेपी के निरंजन राम रहे, जिन्हें 49181 वोट मिले थे। वहीं तब की उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी की सुमन देवी तीसरे नंबर पर रहीं थी। उन्हें 39855 वोट मिले थे। जबकि राजद की संगीता को 61235 मत मिले थे। वहीं घोसी सीट पर सीपीआई-माले के रामबली यादव की जीत हुई थी। उन्होने जदयू के राहुल कुमार को 15 हजार से ज्यादा वोटों से हराया था।

