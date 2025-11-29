Hindustan Hindi News
राजद को 3 दिन में 300 भितरघातियों के मिले नाम, कई जगहों की सूची आना अभी बाकी

संक्षेप:

बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की हार का कारण बने भितरघातियों की सूची बनाई जा रही है। लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी को बीते 3 दिनों में तीन प्रमंडलों की समीक्षा के दौरान 300 भितरघातियों के नाम मिले हैं। अन्य जगहों से अभी सूची आना बाकी है।

Sat, 29 Nov 2025 07:14 AMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार चुनाव 2025 में करारी हार झेलने के बाद लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में भितरघातियों की सूची बनाई जा रही है। प्रमंडलवार बैठकों के दौरान बीते 3 दिनों की समीक्षा में पार्टी को 300 ऐसे भितरघातियों के नाम मिले हैं, जिन्होंने राजद प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव में काम किया। राजद में हार की समीक्षा जारी है, अभी अन्य प्रमंडलों की बैठक होना बाकी है। ऐसे में संभावना है कि पार्टी के भितरघातियों की सूची लंबी होगी। पार्टी नेतृत्व द्वारा जांच कर ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

राजद ने शुक्रवार को पूर्णिया प्रमंडल की समीक्षा बैठक की। पार्टी के हारे और जीते प्रत्याशियों ने प्रदेश नेतृत्व को विस्तृत रिपोर्ट दी है। मगध और सारण प्रमंडल की तर्ज पर पूर्णिया प्रमंडल के पार्टी प्रत्याशियों ने भितरघात करने वालों की सूची सौंपी है। 3 दिनों में तीन प्रमंडल की समीक्षा बैठक हो चुकी है।

राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल के अलावा अब्दुल बारी सिद्दीकी, भोला यादव समेत जैसे नेताओं वरीय नेताओं द्वारा पटना स्थित पार्टी कार्यालय में बिहार चुनाव में हार की समीक्षा बैठक की जा रही है। बुधवार से शुरू हुई प्रमंडलवार समीक्षा का दौर 4 दिसंब तक चलेगा। इस दौरान तिरहुत, भागलपुर, पटना समेत अन्य प्रमंडलों के प्रत्याशियों से भी रिपोर्ट ली जाएगी।

इसके बाद समीक्षा का दूसरा चरण शुरू होगा जिसमें 5 से 9 दिसंबर के बीच सभी जिलाध्यक्षों, प्रधान महासचिव एवं प्रदेश पदाधिकारियों से बात होगी। इसमें प्रत्याशियों की ओर से दिए गए भितरघातियों के नामों के बारे में पार्टी के पदधारकों से राय ली जाएगी। साथ ही, जिनका नाम लिस्ट में है उनका भी पक्ष सुना जाएगा। संतोषजनक जवाब न मिलने पर ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के आधार पर)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
