मुकेश सहनी के लिए राजद सीटें छोड़ने को तैयार, कांग्रेस अड़ी; पहले फेज का आखिरी नामांकन कल

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का शुक्रवार को आखिरी दिन है, मगर महागठबंधन में सीटों का पेच नहीं सुलझा है। मुकेश सहनी की वीआईपी के लिए तेजस्वी यादव की राजद तो सीटें छोड़ने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस अड़ी हुई है।

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का शुक्रवार को अंतिम दिन है। लेकिन, महागठबंधन में सीट बंटवारे की गांठ नहीं सुलझ पाई है। सीटें तय नहीं होने से गुरुवार को मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। महागठबंधन सूत्रों के अनुसार वीआईपी कम और कमजोर सीट दिए जाने से नाराज है। सहनी मजबूत समीकरण वाली 15 से 18 सीटें मांग रहे हैं। सूत्रों की मानें तो वीआईपी के लिए तेजस्वी यादव राजद की 8 या 9 सीटें छोड़ने को तैयार हैं। कांग्रेस को भी 8 से 9 सीटें छोड़नी है, जिसके लिए वह तैयार नहीं है, न ही सीटों का नाम बता रही है।

सहनी की पार्टी का कहना है कि राजद और कांग्रेस ने पहले चरण के प्रत्याशियों को सिंबल भी दे दिया है। वीआईपी ने अभी तक एक भी सिंबल नहीं दिया है। ऐसे में पार्टी के पास अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है। पार्टी प्रवक्ता डॉ. सुनील सिंह ने टिप्पणी भी कि महागठबंधन अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो सका है।

सहनी की नाराजगी कम करने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनसे बात की। फिर राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को फोन किया। उसके बाद महागठबंधन में बिखराव टला। हालांकि लालू-तेजस्वी की राजद, कांग्रेस और वाम दलों में भी पसंद की सीटों को लेकर तकरार कायम है।