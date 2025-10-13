Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsRjd ready to contest in 137 seats in bihar election call candidates for give ticket mahagathbandhan congress vip

Bihar Election: राजद ने 137 सीटें चुन लीं, सिंबल के लिए प्रत्याशियों घुमाया फोन; गठबंधन दलों में संशय बरकार

Bihar Election: RJD नेताओं के अनुसार राजद इस बार कम से कम 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हालांकि, पार्टी ने 137 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रखी है। लेकिन घटक दलों के लिए पार्टी अधिकतम एक-दो सीटों की कुर्बानी दे सकती है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाMon, 13 Oct 2025 07:46 AM
share Share
Follow Us on
Bihar Election: राजद ने 137 सीटें चुन लीं, सिंबल के लिए प्रत्याशियों घुमाया फोन; गठबंधन दलों में संशय बरकार

Bihar Election: महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का औपचारिक एलान भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन राजद ने अपने हिस्से की 135 से अधिक विधानसभा क्षेत्र चिह्नित कर लिए हैं। पार्टी ने अब तक 110 से अधिक दावेदारों को फोन कर सिंबल लेने के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। खासकर वैसी सीटें जिस पर राजद को छोड़ किसी और दल ने दावेदारी नहीं की है, वहां उम्मीदवारों को वोटर लिस्ट की सत्यापित कॉपी बनाने को कहा गया है ताकि आजकल में उनको सिंबल दिया जा सके।

पार्टी नेताओं के अनुसार राजद इस बार कम से कम 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हालांकि, पार्टी ने 137 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रखी है। लेकिन घटक दलों के लिए पार्टी अधिकतम एक-दो सीटों की कुर्बानी दे सकती है। पार्टी 2020 के चुनाव में 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसमें से 75 सीटों पर पार्टी को जीत हासिल हुई थी।

ये भी पढ़ें:LIVE: बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन, सीट बंटवारे पर महागठबंधन में पेंच
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

जीती सीटों में सुगौली, नरकटिया, बाजपट्टी, बेलसंड, मधुबनी, लौकहा, जोकिहाट, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामन, बायसी, सिंहेश्वर, मधेपुरा, सिमरी बख्तियारपुर, दरभंगा ग्रामीण, गायघाट, मीनापुर, बोचहां, कांटी, बैकुंठपुर, हथुआ, सीवान, रघुनाथपुर, बड़हरिया, एकमा, बनियापुर, मढ़ौरा, गरखा, परसा, सोनपुर, महुआ, राघोपुर, महनार, शिवहर, हसनपुर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरवा, हसनपुर, चेरियाबरियारपुर, साहेबपुर कमाल, अलौली, नाथनगर, धोरैया, शेखपुरा, सूर्यगढ़ा, इस्लामपुर, मोकामा, बख्तियारपुर, फतुहा हैंं।

इसके अलावा दानापुर, मनेर, मसौढ़ी, संदेश, जगदीशपुर, शाहपुर, ब्रह्मपुर, सासाराम, भभुआ, मोहनियां, दिनारा, नोखा, डिहरी, कुर्था, जहानाबाद, मखदुमपुर, गोह, ओबरा, नवीनगर, रफीगंज, गुरूआ, शेरघाटी, बोधगया, अतरी, गोविन्दपुर पर जीत हासिल की थी। इन सभी सीटिंग सीटों पर राजद ने अपने उम्मीदवार लगभग तय कर दिए हैं। पिछली बार के दर्जन भर से अधिक विधायकों का टिकट कटना तय है।

ये भी पढ़ें:सीट शेयरिंग का कांग्रेस नहीं करेगी इंतजार, 60 सीटों पर घोषित करेगी प्रत्याशी

पार्टी अपनी सीटिंग सीटों में से अपवादस्वरूप एक-दो सीटें सहयोगी दलों को दे सकती है। खासकर मिथिलांचल की एक-दो सीटिंग सीटें वीआईपी के कोटे में जा सकती है। हालांकि, सीटिंग सीटों में राजद के उम्मीदवार सहयोगी दलों के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। राजद ने सहयोगी दलों की तीन से पांच सीटिंग सीटों पर भी चुनाव लड़ने की तैयारी की है।

2020 में 69 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था

राजद को पिछली बार 69 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। उनमें लौरिया, हरसिद्धि, केसरिया, मधुबन, मोतिहारी, चिरैया, ढाका, परिहार, सुरसंड, सीतामढ़ी, रून्नीसैदपुर, खजौली, बाबूबरही, बिस्फी, राजनगर, निर्मली, पिपरा, त्रिवेणीगंज, छातापुर, नरपतगंज, रानीगंज, जोकिहाट, सिकटी, कोचाधामन, बायसी, बनमनखी, धमदाहा, कटिहार, बरारी, आलमनगर, सहरसा, महिषी, कुशेश्वरस्थान, गौराबौड़ाम, अलीनगर, दरभंगा, हायाघाट, बहादुरपुर, केवटी, बोचहां, बरूराज, साहेबगंज, बरौली, गोरियाकोठी, तरैया, छपरा, अमनौर, हाजीपुर, पातेपुर, सरायरंजन, मोहिउद्दीननगर, परबत्ता, बिहपुर आदि।

ये भी पढ़ें:लालू-राबड़ी और तेजस्वी पर मुकदमा चलेगा या नहीं, अदालत आज देगा आदेश
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Assembly Elections Bihar Assembly Elections 2025 RJD अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।